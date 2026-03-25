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抽驗清明食品 這地揪出海苔酥重金屬、花生粉黃麴毒素超標

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
清明節將至，桃園市近期針對潤餅攤商、傳統市場、超市賣場、餐飲業及糕餅製造業抽驗255件產品，其中5件不符規定，衛生局表示均已依法處辦並要求下架回收。圖／桃園市衛生局提供
清明節將至，桃園市近期針對潤餅攤商、傳統市場、超市賣場、餐飲業及糕餅製造業抽驗255件產品，其中5件不符規定，衛生局表示均已依法處辦並要求下架回收。圖／桃園市衛生局提供

清明節將至，民眾祭祀、聚餐及採買應景食品需求大增。桃園市近期針對潤餅攤商、傳統市場、超市賣場、餐飲業及糕餅製造業展開稽查與抽驗，共抽驗255件產品，其中5件不符規定，衛生局表示均已依法處辦並要求下架回收，以維護市民食品安全。

衛生局表示，此次抽驗品項涵蓋潤餅、潤餅皮、豆芽菜、花生粉、豆干製品、祭祀食品及糖果餅乾與飲料等，檢驗項目包括微生物、防腐劑、甜味劑、著色劑、漂白劑、真菌毒素及農藥殘留等。

衛生局表示，5件違規產品包括「大樹健康購物網」販售的「ibobomi海苔酥（綜合蔬菜）」，檢出重金屬鉛0.085mg/kg（限量標準0.050mg/kg）、鎘0.328mg/kg（限量標準0.040mg/kg），業者已依規定下架並停止販售。

「胡家潤餅店」販售的花生粉，檢出黃麴毒素B1達7.6μg/kg（限量標準2μg/kg）、黃麴毒素B2達1.3μg/kg，總黃麴毒素8.9μg/kg（限量標準4μg/kg），經要求限期改正，回收後複驗合格。

由「阿家班青菜」販售的香菜，檢出四氯異苯腈0.07ppm（容許量0.02ppm）、福多寧0.32ppm（容許量0.01ppm）及益達胺0.04ppm（容許量0.01ppm），已移請來源所轄彰化縣衛生局辦理。

此外，「番仔現做潤餅」販售的豆干，檢出防腐劑苯甲酸0.76g/kg（限量標準0.6g/kg），已依違反食品安全衛生管理法第18條開罰；「淑女手工坊」販售的豆干絲，檢出過氧化氫，目前仍在依行政程序處辦中。

衛生局表示相關違規案件均依食品安全衛生管理法規定辦理；不符「農藥殘留容許量標準」規定者，可處6萬元以上2億元以下罰鍰；不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，也呼籲食品業者注意原料保存，特別是花生、玉米及堅果類，若存放環境不當，恐產生具肝毒性的黃麴毒素。

衛生局

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