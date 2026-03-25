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韓國搭計程車小心！官方發「防詐指南」4招自保 粉專：務必拿收據

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書旅遊粉專分享，近期首爾官方針對外國旅客推出一張「計程車安全使用指南小卡」。 示意圖／ingimage
臉書旅遊粉專分享，近期首爾官方針對外國旅客推出一張「計程車安全使用指南小卡」。 示意圖／ingimage

臉書旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」分享，近期首爾官方針對外國旅客推出一張「計程車安全使用指南小卡」，引發關注。簡單的卡片內容，整理出多項實用重點，包含辨識合法車輛與搭乘時應注意事項，讓不少網友大讚實用。

根據小卡內容，旅客上車前應先確認車頂是否有TAXI燈號，以及是否為黃色車牌（代表營業用車）；上車後則要留意計費表是否正常跳表，避免遭遇異常收費，可以的話使用官方APP叫車。粉專也特別點出，最關鍵的一步是「下車前務必索取收據」，因為收據上會記載車牌與搭乘時間，一旦發生糾紛或遺失物品，將成為重要依據。

此外，官方也提供即時求助管道，包括交通申訴專線「120」與旅遊諮詢電話「1330」，若無韓國門號，也可透過Kakao Talk聯繫官方帳號進行諮詢或申訴。粉專指出，雖然多數旅客未必會遇到問題，但提前掌握資訊，能在突發狀況發生時多一層保障，而非只能被動承擔風險。

事實上，類似案例並非個案。該粉專也曾分享自身經驗，指出部分Uber計程車司機會在乘客尚未上車前提前啟動行程，導致費用開始累計甚至繞路，乘客只能透過事後申訴退款，不僅耗時費力，也影響行程品質。相關貼文曝光後，不少網友回應曾遇過多收費、重複扣款等情況，顯示計程車相關爭議在當地仍時有所聞。

韓國搭計程車「預防受騙＋自救」方式

上車前檢查

1.確認車頂有TAXI燈號

2.檢查是否為黃色車牌（合法營業車）

搭乘中注意

1.留意計費表是否正常跳表

2.避免司機未載客就提前開始計費（特別是Uber）

下車前關鍵

1.一定要拿收據（含車牌與時間）

2.確認實際收費與跳表金額一致

自保與申訴方式

1.交通申訴：撥打120

2.旅遊諮詢：1330（可用Kakao Talk聯繫）

3. Uber可開啟「PIN碼驗證」避免被提前啟程

特別留意

1.上車前確認行程是否已開始（App叫車）

2.出國搭車務必提高警覺，避免因小失大

韓國 南韓 首爾 計程車

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