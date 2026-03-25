快訊

油價要失控了？伊朗談判條件曝光…要收「過路費」 停火前景不明

伊朗借聯合國機構正式宣布！滿足3條件可安全通行荷莫茲海峽

棒球／震撼教育！兄弟二軍赴墨西哥打BCL 被敲22安狂失17分

聽新聞
0:00 / 0:00

缺雨水衝擊！台南楠西梅嶺青梅產量落差大 最慘剩2成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南楠西梅嶺進入青梅採收期，因久旱不雨，有農民嘆產量剩不到去年2成。記者吳淑玲／攝影
台南楠西梅嶺進入青梅採收期，因久旱不雨，有農民嘆產量剩不到去年2成。記者吳淑玲／攝影

台灣今年遇上75年來最少冬雨，春雨至今也不豐沛，台南市楠西區梅嶺的青梅進入採收期，但農民反映產量不一，有的園區甚至不到2成，「是近年來最差」，農會指出，今年產量結果參差不齊，各處青梅的結果率落差大，整體平均較去年差，與天氣不穩定、缺水澆溉及管理都有關。

福來百年梅園梅農陳居峰表示，今年梅子果實大小差異明顯，「有的明顯偏大，但也有小到差好幾倍的情況」，整體結實狀況落差很大，為近三、四年來表現最差的一年。相較去年結果纍纍，今年平均產量恐僅剩去年的兩至三成，雖然仍有部分果樹結果良好，但整體表現不理想。

他指出，近期持續乾旱、降雨不足，影響果實發育，「沒有雨水，果實容易長不大」，而市場價格高度仰賴果粒大小，果實偏小將直接壓低售價。

清明節前一周是採收青梅期間，若仍無降雨，恐進一步衝擊產量與品質。部分地區農民抽溪水灌溉，但在水源較為匱乏的山區，還是仰賴山泉水，擔心民生用水吃緊，「根本不敢灌溉，只能看天吃飯」。

陳居峰今天起雇工採收，因大小不一手工採收也非常費工，梅子採收需逐顆挑選，費工費時，加上需攀爬樹木進行採摘，勞動強度高，「若沒有上樹採收，能採的量其實有限」，進一步增加生產成本。

梅嶺的青梅目前是做脆梅的好時機，4月中旬果實達8、9分熟採收，是釀造梅酒、梅醋或紫蘇梅的最佳時刻。4月中旬以後果實熟透，屬於黃梅，做成果醬香氣十足。福來梅園為推動梅嶺的餐旅觀光市場，推出梅子DIY體驗活動，開放採梅及梅、梅醋DIY、梅子酵素DIY等。

楠西農會總幹事郭富文表示，今年梅子產量呈現不均情況，不少農民反映產量落差大，主因在於開花期天氣不穩定，「開花期若遇降雨，會影響授粉與結果率」，導致結果情形不佳；結果後又缺乏降雨，則會使果實發育受限、果粒偏小。

他指出，從現在到清明節前為梅子生長關鍵期，若期間能有適度降雨，有助於果長大、提升品質。不過整體而言，今年產量仍不如去年，且農民之間差異明顯，呈現「有好有壞」的情形。

楠西區長何榮長也表示，確實接獲農民反映產量問是，前一波春雨有幫助但後續就沒有降雨，還有各農戶田間管理程度不同，導致產量表現差異。目前尚未進行全面性調查，整體產量仍待進一步盤點。

台南楠西梅嶺進入青梅採收期，因久旱不雨，有農民嘆產量剩不到去年2成。記者吳淑玲／攝影
台南楠西梅嶺進入青梅採收期，因久旱不雨，有農民嘆產量剩不到去年2成。記者吳淑玲／攝影

台南楠西梅嶺進入青梅採收期，因久旱不雨，有農民嘆產量剩不到去年2成。記者吳淑玲／攝影
台南楠西梅嶺進入青梅採收期，因久旱不雨，有農民嘆產量剩不到去年2成。記者吳淑玲／攝影

台南楠西梅嶺進入青梅採收期，因久旱不雨，有農民嘆產量剩不到去年2成。記者吳淑玲／攝影
台南楠西梅嶺進入青梅採收期，因久旱不雨，有農民嘆產量剩不到去年2成。記者吳淑玲／攝影

延伸閱讀

審慎因應枯水期用水 台中亮出水情提醒綠燈、新竹維持黃燈

農試所導入農膜栽培甘藷 每公頃淨利增6萬元

春雨乾旱桃竹苗水情吃緊 竹科缺水衝擊迫在眉睫

冬雨太少！嘉義水情告急 跨區調度支援

相關新聞

最強春雨鋒面要來了 他指這天不排除強風、雷電劇烈天氣

今年截至目前為止的春雨情況不理想，水情告急。不過，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這種情境，在下周可能就要被打破了。「最強春雨鋒面，來了」。

小確幸升級！115年1-2月期統一發票今開獎 雲端發票500元獎增開70萬組

115年1-2月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

搭飛機擅自換位還鬧事！大叔飆罵立榮空服員「爛透了」遭航警帶下機

每張機票都有指定座位，乘客原則上也應依照座位號碼入座，以免影響其他人。有網友近日在社群平台發文表示，搭機準備起飛時遇到一名中年男子鬧事，不僅自行換座位，還拒絕空服員請他回原位的要求，甚至怒罵機組人員不專業，自稱搭過很多次飛機，直言這次體驗「爛透了」。最後空服員只好通報航警，該男子在警員陪同下被帶離機艙，航班也因此延誤約30分鐘。

台大醫院電腦斷層「塞」到半年後 原因出在1重要人力

台大醫院電腦斷層（ＣＴ）檢查大塞車，排程居然得等上半年，患者可選擇遠赴新北市金山分院、新竹市北護分院受檢。院方坦承，總院ＣＴ檢測確實壅塞，近期正研擬與北市聯醫各院區等友院合作「轉檢」，讓部分病人就近接受檢測。

今北台灣略降溫 水庫何時解渴？ 吳德榮：下周2波鋒面「有對流性」

今晨馬祖有濃霧，東半部零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天弱鋒面前緣的雲系掠過，影響很輕微；北台雲量略增，東半部皆有局部短暫雨的機率。

3波鋒面接力！下周二雷雨轟彰化以北 賈新興曝清明連假天氣

未來12天大致太平洋高壓籠罩，午後短暫雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，其中伴隨3波鋒面影響，周五受微弱鋒面影響，下周二至下周三中午前受鋒面影響，彰化以北有局部短暫陣雨或雷雨；下周四晚起至下周五中午前受鋒面影響，高雄以北有局部短暫陣雨或雷雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。