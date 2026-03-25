缺雨水衝擊！台南楠西梅嶺青梅產量落差大 最慘剩2成

台灣今年遇上75年來最少冬雨，春雨至今也不豐沛，台南市楠西區梅嶺的青梅進入採收期，但農民反映產量不一，有的園區甚至不到2成，「是近年來最差」，農會指出，今年產量結果參差不齊，各處青梅的結果率落差大，整體平均較去年差，與天氣不穩定、缺水澆溉及管理都有關。

福來百年梅園梅農陳居峰表示，今年梅子果實大小差異明顯，「有的明顯偏大，但也有小到差好幾倍的情況」，整體結實狀況落差很大，為近三、四年來表現最差的一年。相較去年結果纍纍，今年平均產量恐僅剩去年的兩至三成，雖然仍有部分果樹結果良好，但整體表現不理想。

他指出，近期持續乾旱、降雨不足，影響果實發育，「沒有雨水，果實容易長不大」，而市場價格高度仰賴果粒大小，果實偏小將直接壓低售價。

清明節前一周是採收青梅期間，若仍無降雨，恐進一步衝擊產量與品質。部分地區農民抽溪水灌溉，但在水源較為匱乏的山區，還是仰賴山泉水，擔心民生用水吃緊，「根本不敢灌溉，只能看天吃飯」。

陳居峰今天起雇工採收，因大小不一手工採收也非常費工，梅子採收需逐顆挑選，費工費時，加上需攀爬樹木進行採摘，勞動強度高，「若沒有上樹採收，能採的量其實有限」，進一步增加生產成本。

梅嶺的青梅目前是做脆梅的好時機，4月中旬果實達8、9分熟採收，是釀造梅酒、梅醋或紫蘇梅的最佳時刻。4月中旬以後果實熟透，屬於黃梅，做成果醬香氣十足。福來梅園為推動梅嶺的餐旅觀光市場，推出梅子DIY體驗活動，開放採梅及梅、梅醋DIY、梅子酵素DIY等。

楠西農會總幹事郭富文表示，今年梅子產量呈現不均情況，不少農民反映產量落差大，主因在於開花期天氣不穩定，「開花期若遇降雨，會影響授粉與結果率」，導致結果情形不佳；結果後又缺乏降雨，則會使果實發育受限、果粒偏小。

他指出，從現在到清明節前為梅子生長關鍵期，若期間能有適度降雨，有助於果長大、提升品質。不過整體而言，今年產量仍不如去年，且農民之間差異明顯，呈現「有好有壞」的情形。

楠西區長何榮長也表示，確實接獲農民反映產量問是，前一波春雨有幫助但後續就沒有降雨，還有各農戶田間管理程度不同，導致產量表現差異。目前尚未進行全面性調查，整體產量仍待進一步盤點。

台南楠西梅嶺進入青梅採收期，因久旱不雨，有農民嘆產量剩不到去年2成。記者吳淑玲／攝影

台南楠西梅嶺進入青梅採收期，因久旱不雨，有農民嘆產量剩不到去年2成。記者吳淑玲／攝影