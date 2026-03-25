新北黑水虻迄今處理1萬4千噸廚餘 日本學者來取經

循環經濟正夯，新北市推動黑水虻處理有機廢棄物，2023年迄今已協助處理1萬4千餘噸廚餘，減少約0.65公噸碳排放，日本8位專家學者昨特來新北取經。

昨包括日本龍谷大學政策學部、追手門學院大學經濟學部、九州工業大學工學研究院、立命館大學OIC總合研究機構及新瀉食料農業大學學者，在台北科技大學材料及資源工程系副教授柯明賢牽線，來到新北交流。

新北市環保局說，8位學者研究領域包括環境政策、經濟、社會應用及農業，他們在日本長期推動資源循環管理與循環經濟發展，並深耕環境政策研究，也對台灣處理廢棄物的政策及實際執行方式深感興趣。

環保局指出，眾人第一站來到新北市環保局鶯歌區清潔隊，了解有機廢棄物廚餘處理方式及政策，參觀黑水虻處理情形，第二站前往位於鶯歌區的區域性資源循環中心，了解新北市如何將一般民眾的廢棄物，以循環經濟的角度達到多元再利用目的。

成員櫻井次郎教授說，今年2月龍谷大學北川秀樹教授先至台灣交流，當時即對新北市採用專用垃圾袋及黃金資收站雙軌政策，留下深刻印象，因此邀集多位學者促成此次參訪交流行程，而今看到新北市廚餘處理的多元方式中，還包括黑水虻生物處理實場運作，對此感到非常驚訝，肯定新北市在廚餘處理的成果。

環保局表示，新北市近年推動廚餘多元再利用，包括高效堆肥、生質能發電及黑水虻生物處理等，其中黑水虻生物處理設施2023年在鶯歌區清潔隊試辦設置，透過黑水虻幼蟲將廚餘轉化為有機肥料，而黑水虻幼蟲富含動物性蛋白質及動物性脂肪酸，亦可做為家禽或水產動物飼料，截至目前已協助處理1萬4千餘噸廚餘，並減少約0.65公噸碳排放量，不僅協助新北市逐步朝向淨零排放目標邁進，黑水虻養殖及廚餘處理機制也成為環境教育的最佳實踐場域。

環保局說，在符合中央法規的基礎上，新北市以源頭減量、資源回收及循環經濟的點線面串聯廢棄物處理政策，以多元再利用方式讓廢棄物處理效益可達最大化，有機廢棄物廚餘處理方面即有堆肥、厭氧共消化及黑水虻等方法，而資源回收則以AI智慧細分選廠及黃金資收站等作為，將資源最大化循環及運用，符合2050台灣循環經濟路徑，未來亦將持續落實政策，朝2050淨零城市邁進。