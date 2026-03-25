未來1周天氣變化快！北部高溫起伏 氣象署估春雨這天最顯著

未來1周天氣基本上變化比較快速，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天起會有3波鋒面通過和東北季風增強情形，不過主要影響區域是以北部、東半部為主，中部地區周五以及下周二鋒面通過之後，有時候也會有一些降雨情形。

目前天氣系統，李孟軒表示，從日本南方海面延伸到台灣東部近海的鋒面帶，不過比較明顯的降雨情形在海面上，台灣本島上面包括北部地區、馬祖地區有低雲覆蓋的情形，雲量比較偏多，有局部霧的現象，馬祖目前還是有局部濃霧發生。這條鋒面帶比較強的對流在海面上為主，台灣本島降雨比較零星，只有東半側的花東地區降雨。

今天天氣，他說，東北季風稍微增強，北部、宜蘭、花蓮白天高溫略為下降一些，大致上有25度左右，台東、中南部一帶26至32度高溫。降雨部分主要在迎風面，花蓮、台東有局部短暫陣雨；宜蘭、基隆北海岸，還有南部午後山區，有時候也會有零星陣雨現象。

降雨趨勢，李孟軒表示，有系統通過的時候，迎風面會有降雨情形。明天東北季風逐漸減弱，整體降雨比較少，東半部地區、午後中南部山區有零星雨勢。周五凌晨開始，會有微弱鋒面通過，降雨情況比較增加，北部、東半部地區轉為有短暫陣雨情形，中部地區有時候也會有零星雨勢，周五天氣會有比較多變化。

李孟軒說，周六降雨範圍縮小，剩下東半部有短暫陣雨，午後在南部山區、大台北、基隆北海岸有零星雨勢。下一波要比較注意的是下周二這一天，會有另外一道鋒面通過，這道鋒面預計在結構上會是比較扎實一些，降雨範圍比較廣，中部以北、東半部、南部山區都有可能出現局部短暫陣雨，中部以北、宜蘭會有局部雷雨現象。

不過，李孟軒表示，這個時間點在比較預測後期，所以降雨的雨量上面還是有不確定性，留意最新的天氣資訊。

溫度趨勢，他說，東北季風影響的時候，迎風面北部地區白天高溫稍微下降一些，不過低溫部分沒有太大變化，今天到明天清晨北部、宜蘭白天高溫24、25度左右，明天白天之後東北季風減弱，氣溫就會稍微回升一些。

李孟軒表示，周五再有下一波東北季風增強一些，白天高溫又會略為下降，不過周六東北季風減弱之後，氣溫又會逐漸回升。周日、下周一感受上各地比較偏溫暖情形。下周二鋒面通過、之後東北季風增強，北部地區氣溫又會有再度下降的情況。未來1周北部地區白天高溫有起起伏伏的情形，其他地區還是以舒適到溫暖為主。

未來1周天氣變化快速，李孟軒表示，包含今天起就會有3波鋒面通過、伴隨東北季風增強，尤其要留意下周二降雨會比較明顯一些。主要影響是北部、東半部地區，周五、下周二這兩個時間點，中部地區也要留意可能有降雨的情形。

李孟軒表示，馬祖、台中以北留意局部霧，時間點主要是在今天上午及明天晚上至周五清晨，前往馬祖要留意航班資訊。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供