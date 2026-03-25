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失智不只健忘「這類」患者還失語 中醫師曝飲食預防有2大重點

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師徐瑋憶說，失智症患者對於疾病的預防與日常保健，為延緩神經退化的重要關鍵，建議飲食方面，應注重「養腦補腎」，多攝取富含抗氧化物與優質蛋白質的食物，如黑芝麻、核桃、深海魚類及深色蔬菜。本報資料照片
中醫師徐瑋憶說，失智症患者對於疾病的預防與日常保健，為延緩神經退化的重要關鍵，建議飲食方面，應注重「養腦補腎」，多攝取富含抗氧化物與優質蛋白質的食物，如黑芝麻、核桃、深海魚類及深色蔬菜。本報資料照片

以動作電影「終極警探」系列聞名全球的好萊塢影星布魯斯威利，於2022年3月公開罹患失語症，隨後病情逐步惡化。至2023年2月，醫療團隊進一步確診為額顳葉失智症（FTD）。消息一出，引發全球對神經退化性疾病的高度關注。  

中醫師徐瑋憶表示，額顳葉失智症是一種影響大腦額葉與顳葉的退化性疾病，與一般常見的阿茲海默症不同，早期症狀不是記憶力下降，而是語言障礙、人格改變與行為異常。患者可能出現表達困難、語句破碎、情緒反應遲鈍，甚至出現衝動或社交失當等情況。隨著病程進展，患者的執行功能與日常生活能力也會逐漸退化。  

從西醫角度來看，目前額顳葉失智症尚無根治方法，主要以症狀控制與延緩退化為治療目標。然而，從中醫觀點來看，此類疾病多屬於「癡呆」、「健忘」、「失語」等範疇，與心、肝、腎三臟功能失調密切相關。  

徐瑋憶說，「腎主骨生髓，通於腦」，腎精虧虛會導致腦髓不足，進而影響認知與語言功能；「心主神明」，心氣虛弱則神志不清；而「肝主疏泄」，若肝氣鬱結，則會影響情緒與行為表現。因此，額顳葉失智症多為本虛標實之證，本虛在於腎精不足，標實則可能夾雜痰濁、瘀血阻滯腦絡。  

臨床治療上，中醫可依個人體質進行辨證論治。常見治療方向包括補腎填精、養心安神、疏肝解鬱、化痰開竅與活血通絡。如針對語言障礙明顯者，可加強開竅醒神之法；對於情緒波動與行為改變者，則著重於疏肝理氣與安神定志。此外，針灸治療亦扮演重要角色，如百會、神庭、四神聰等穴位，有助於改善腦部循環與神經功能。  

除了治療之外，預防與日常保健更是延緩神經退化的重要關鍵。徐瑋憶建議，飲食方面，應注重「養腦補腎」。可多攝取富含抗氧化物與優質蛋白質的食物，如黑芝麻、核桃、深海魚類及深色蔬菜，有助於減少自由基對神經細胞的傷害。避免過度攝取高糖、高油與加工食品，以降低慢性發炎對腦部的影響。  

其次，在作息方面，維持規律睡眠至關重要。中醫強調「陽入於陰則寐」，良好的睡眠有助於腦部修復與代謝廢物，長期失眠則可能加速認知功能退化。建議每日維持固定作息，避免熬夜。  

再者，情緒管理不可忽視。長期壓力與情緒抑鬱會影響肝氣運行，進而干擾神經系統功能。可透過運動、冥想、與人互動等方式舒緩壓力，維持心理健康。此外，適度的腦力活動與社交互動也有助於延緩退化，如閱讀、學習新技能、下棋或參與社團活動，皆能刺激大腦運作，維持神經連結。  

若出現持續性的語言困難、個性改變或判斷力下降等情況，應及早就醫評估。神經退化性疾病雖難以逆轉，但若能及早發現並介入治療，仍有機會延緩病程、提升生活品質。

失智症 情緒 語言

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