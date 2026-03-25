影／彰化土資場開發案惹議 立委要求環境部徹查「程序嚴重缺失」

目前彰化縣「大村鄉雙倫一般事業廢棄物處理場」及「花壇鄉三家段土石方資源堆置場」皆進入到二階環評，開發案引發地方強烈反彈，立委陳素月協同彰化縣議員及地方鄉民代表，今天舉行記者會。

記者會中指出今年過年前，兩個開發案舉辦現場勘察及公聽會，卻發生許多嚴重的缺失，最嚴重的莫過於環境影響評估法要求環評委員出席現場勘察及公聽會，然而現場卻沒有任何環評委員參加。另外花壇鄉三家段土資場開發方為日興砂石業有限公司，負責人顧金土，其子顧勝敏為花壇鄉長，公聽會卻於花壇鄉公所舉行，完全沒有利益迴避，影響會議公正性。立法委員陳素月、兩案的自救會、環保團體、地方的民意代表上午一起到立法院舉行記者會，要求環境部徹查程序的嚴重缺失，要求地方目的事業主管機關重新召開現場勘察及公聽會。

目前彰化縣「大村鄉雙倫一般事業廢棄物處理場」及「花壇鄉三家段土石方資源堆置場」皆進入到二階環評，開發案引發地方強烈反彈，立委陳素月（中）協同彰化縣議員及地方鄉民代表，今天舉行記者會要求環境部徹查程序的嚴重缺失。記者林俊良／攝影