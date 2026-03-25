彰化事廢掩埋場、土資場環委缺席現勘 地方籲無效退回

彰化縣大村鄉高達15公頃的「雙倫事業廢棄物掩埋場」與20公頃的花壇鄉「日興土石方資源堆置場」開發案引發地方強烈反彈，尤其後者將成為全國最大的土置場。立委陳素月、多位彰化縣議員、地方居民、前環保署副署長詹順貴等今於立法院記者會指出，環評委員未依「環境影響評估法」第12條規定出席兩案的現勘與公聽會，要求環境部應宣告兩案現勘與公聽會無效，並退回給開發單位重辦。

陳素月表示，依據「環境影響評估法」第12條規定，進入二階環評的重大開發案，現勘與公聽會應會同環評委員，但日興與雙倫兩案竟無半位環委到場，若未來僅憑書面審查，根本無法聽見在地真實的聲音，如今法定程序出現重大缺失，環境部不能坐視不管，應立即退回兩案並重辦。

詹順貴表示，「環評法」明訂須有環委參與，就是要確保居民疑慮能被專家聽見，而非閉門造車，既然無環委實質出席，對周邊環境又一無所知，這樣的二階環評是要閉著眼睛審嗎？會議合法性蕩然無存下，呼籲環境部應直接做出行政指導，阻斷開發單位以瑕疵程序強渡關山的僥倖心態，否則就是對不起在地鄉親。

大村鄉平和村長賴居林說，平和村首當其衝，好山好水被不肖財團和民代共同開發，要大家情何以堪？擔憂後代子孫、大村葡萄將被空汙和水汙染給毀滅，懇請本案應該被撤回，尊重地方民意。

記者會中，彰化縣議員張欣倩、楊子賢、李成濟等均指出，雙倫的開發位於大村鄉平和村，公聽會卻選在3公里外的過溝村舉辦，三家段土資場更誇張，開發位於長春村，公聽會卻選在6公里外的花壇鄉公所，讓行動不便的村民難以參加，且選擇場地也過小完全無法容納關心的民眾，惡意剝奪鄉親的發聲權 ，絕對不承認這種走過場的假公聽會。

彰化環境保護聯盟研究員林政翰批評，三家段土資場開發方為日興砂石業有限公司負責人顧金土，其子顧勝敏為花壇鄉長，公聽會毫不避嫌地借用花壇鄉公所舉辦，公然踐踏利益迴避原則；而公聽會現場，當居民質疑未來汙染誰負責時，出席的環保局長坦言「縣府不是開發單位，無法回應民眾質疑。」既然連地方政府都無法給出安全承諾，環委不到場嚴格把關根本說不過去，要求環境部比照「晶鼎案」宣告兩案現勘及公聽會程序無效，並退回開發單位重辦。

環境部環評法規科長楊智凱回應，目前法規確實明訂環委應會同出席，但目前還在釐清是否嚴格要求每位環委都必須出席，預計會以兩周時間釐清，如果得到確切資訊是一定要出席，環境部就會對彰化縣政府進行法規的提醒。