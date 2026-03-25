快訊

油價要失控了？伊朗談判條件曝光…要收「過路費」 停火前景不明

伊朗借聯合國機構正式宣布！滿足3條件可安全通行荷莫茲海峽

棒球／震撼教育！兄弟二軍赴墨西哥打BCL 被敲22安狂失17分

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化事廢掩埋場、土資場環委缺席現勘 地方籲無效退回

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立委陳素月、多位彰化縣議員、地方居民、前環保署副署長詹順貴等今於立法院記者會指出，環評委員未依「環境影響評估法」第12條規定出席兩案的現勘與公聽會，要求環境部應宣告兩案現勘與公聽會無效，並退回給開發單位重辦。記者李柏澔／攝影
立委陳素月、多位彰化縣議員、地方居民、前環保署副署長詹順貴等今於立法院記者會指出，環評委員未依「環境影響評估法」第12條規定出席兩案的現勘與公聽會，要求環境部應宣告兩案現勘與公聽會無效，並退回給開發單位重辦。記者李柏澔／攝影

彰化縣大村鄉高達15公頃的「雙倫事業廢棄物掩埋場」與20公頃的花壇鄉「日興土石方資源堆置場」開發案引發地方強烈反彈，尤其後者將成為全國最大的土置場。立委陳素月、多位彰化縣議員、地方居民、前環保署副署長詹順貴等今於立法院記者會指出，環評委員未依「環境影響評估法」第12條規定出席兩案的現勘與公聽會，要求環境部應宣告兩案現勘與公聽會無效，並退回給開發單位重辦。

陳素月表示，依據「環境影響評估法」第12條規定，進入二階環評的重大開發案，現勘與公聽會應會同環評委員，但日興與雙倫兩案竟無半位環委到場，若未來僅憑書面審查，根本無法聽見在地真實的聲音，如今法定程序出現重大缺失，環境部不能坐視不管，應立即退回兩案並重辦。

詹順貴表示，「環評法」明訂須有環委參與，就是要確保居民疑慮能被專家聽見，而非閉門造車，既然無環委實質出席，對周邊環境又一無所知，這樣的二階環評是要閉著眼睛審嗎？會議合法性蕩然無存下，呼籲環境部應直接做出行政指導，阻斷開發單位以瑕疵程序強渡關山的僥倖心態，否則就是對不起在地鄉親。

大村鄉平和村長賴居林說，平和村首當其衝，好山好水被不肖財團和民代共同開發，要大家情何以堪？擔憂後代子孫、大村葡萄將被空汙和水汙染給毀滅，懇請本案應該被撤回，尊重地方民意。

記者會中，彰化縣議員張欣倩、楊子賢、李成濟等均指出，雙倫的開發位於大村鄉平和村，公聽會卻選在3公里外的過溝村舉辦，三家段土資場更誇張，開發位於長春村，公聽會卻選在6公里外的花壇鄉公所，讓行動不便的村民難以參加，且選擇場地也過小完全無法容納關心的民眾，惡意剝奪鄉親的發聲權 ，絕對不承認這種走過場的假公聽會。

彰化環境保護聯盟研究員林政翰批評，三家段土資場開發方為日興砂石業有限公司負責人顧金土，其子顧勝敏為花壇鄉長，公聽會毫不避嫌地借用花壇鄉公所舉辦，公然踐踏利益迴避原則；而公聽會現場，當居民質疑未來汙染誰負責時，出席的環保局長坦言「縣府不是開發單位，無法回應民眾質疑。」既然連地方政府都無法給出安全承諾，環委不到場嚴格把關根本說不過去，要求環境部比照「晶鼎案」宣告兩案現勘及公聽會程序無效，並退回開發單位重辦。

環境部環評法規科長楊智凱回應，目前法規確實明訂環委應會同出席，但目前還在釐清是否嚴格要求每位環委都必須出席，預計會以兩周時間釐清，如果得到確切資訊是一定要出席，環境部就會對彰化縣政府進行法規的提醒。

陳素月 彰化縣 詹順貴

延伸閱讀

台電應變計畫…環團質疑協和電廠變相推四接

李貞秀出招！ 要求與2白委聯合質詢陸委會

核安避重就輕 環境部淪應聲蟲

重啟核電…李文忠籲辦大辯論 詹順貴批牽拖「當人民笨蛋」？

相關新聞

最強春雨鋒面要來了 他指這天不排除強風、雷電劇烈天氣

今年截至目前為止的春雨情況不理想，水情告急。不過，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這種情境，在下周可能就要被打破了。「最強春雨鋒面，來了」。

小確幸升級！115年1-2月期統一發票今開獎 雲端發票500元獎增開70萬組

115年1-2月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

搭飛機擅自換位還鬧事！大叔飆罵立榮空服員「爛透了」遭航警帶下機

每張機票都有指定座位，乘客原則上也應依照座位號碼入座，以免影響其他人。有網友近日在社群平台發文表示，搭機準備起飛時遇到一名中年男子鬧事，不僅自行換座位，還拒絕空服員請他回原位的要求，甚至怒罵機組人員不專業，自稱搭過很多次飛機，直言這次體驗「爛透了」。最後空服員只好通報航警，該男子在警員陪同下被帶離機艙，航班也因此延誤約30分鐘。

台大醫院電腦斷層「塞」到半年後 原因出在1重要人力

台大醫院電腦斷層（ＣＴ）檢查大塞車，排程居然得等上半年，患者可選擇遠赴新北市金山分院、新竹市北護分院受檢。院方坦承，總院ＣＴ檢測確實壅塞，近期正研擬與北市聯醫各院區等友院合作「轉檢」，讓部分病人就近接受檢測。

今北台灣略降溫 水庫何時解渴？ 吳德榮：下周2波鋒面「有對流性」

今晨馬祖有濃霧，東半部零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天弱鋒面前緣的雲系掠過，影響很輕微；北台雲量略增，東半部皆有局部短暫雨的機率。

3波鋒面接力！下周二雷雨轟彰化以北 賈新興曝清明連假天氣

未來12天大致太平洋高壓籠罩，午後短暫雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，其中伴隨3波鋒面影響，周五受微弱鋒面影響，下周二至下周三中午前受鋒面影響，彰化以北有局部短暫陣雨或雷雨；下周四晚起至下周五中午前受鋒面影響，高雄以北有局部短暫陣雨或雷雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。