腫瘤科醫師提3大抗癌飲食選擇 「彩虹飲食」提升抗氧化力

腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書分享最新健康觀點，指出相較於過去強調「忌口」的抗癌觀念，現今醫學更重視「抗發炎飲食」，呼籲民眾從日常餐桌調整飲食習慣，以降低癌症風險。

廖志穎引述刊登於《刺胳針》（The Lancet Public Health）的大型研究指出，全球乳癌與大腸癌出現年輕化趨勢，與「超加工食品」長期造成的慢性發炎高度相關。研究顯示，腸道微生態失衡，可能成為誘發癌症的重要因素之一，而這些變化往往與日常飲食密切相關。

他指出，在「癌症慢性病化」的時代，預防策略應回歸生活本質，尤其是飲食選擇。根據研究與臨床觀察，建議民眾從3大方向著手調整：

一、飲食從「紅」轉「白」

醫師表示，抗癌第一招即是減少紅肉攝取，將牛、豬、羊等紅肉的每週攝取量降低約兩成，並改以魚類、雞肉或豆類等白肉與植物性蛋白取代，有助降低體內的發炎反應。

二、拒絕「超加工」陷阱

醫師指出，其次是避免過度依賴超加工食品，包括成分複雜的零食、加工肉品等，這類食品可能會加速細胞老化並影響腸道健康，建議改以「原型食物」為主，「讓身體認得你吃進去的東西。」

三、增加飲食中的「彩虹色彩」

醫師表示，飲食中的「彩虹色彩」即是增加蔬果攝取，強調「彩虹飲食」的概念，多元顏色的蔬果富含植化素與抗氧化物質，有助於提升身體的防護力。

廖志穎也分享個人經驗，近期將晚餐中的排骨改為清蒸魚後，明顯感受到身體的負擔減輕了。他強調，抗癌不應是痛苦限制飲食，而是透過溫和且可持續的飲食改變，逐步建立健康生活型態。民眾若能從日常飲食著手，將有助於降低慢性疾病與癌症風險，落實「預防勝於治療」的健康理念。