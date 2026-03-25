立委提案擴大兒少死因調查防自殺 衛福部擬4月預告修正草案

攸關12歲以上兒少權益的「兒童及少年權益保障法」逾15年未大幅修正，立法院衛環委員會召委林月琴今天排審該法，各黨團提出擴大死因回溯、兒少事故傷害建立通報調查程序、擴大停車場保留婦幼停車位、早療補助延續至成年等內容。衛福部長石崇良指出，會將各委員意見納入參考，經行政院內跨部會討論後，預計4月分預告「兒少權法」修正草案。

石崇良指出，「兒少權法」自民國100年通過後，歷經10次小幅修正，110年啟動大幅修正討論，主要是搭配聯合國兒童權利公約（CRC）精神，衛福部針對該法全文修正，經過立法院討論後，將檢視有無需要補充調整之處，預計4月分完成預告草案。

林月琴等委員提出，「兒少權法」規定進行6歲以下兒童死因回溯分析，建議提高年齡至未滿18歲，利用兒少死因回溯機制，降低自殺率，並要求明定公布分析結果的頻率。對此，石崇良持反對立場，認為6至17歲非自然死因，如交通事故、自殺等，已有地方政府道交會報、自殺防治會等機制處理，建議維持現行「6歲以下兒童」死因分析為主要工作。

民眾黨團提出發展遲緩兒童接受早療服務，銜接提供兒童與少年復健服務，並持續補助至成年。對此，石崇良表示，達就學年齡兒童，依「特教法」、「弱勢兒少生活扶助及托育醫療費用補助辦法」等，已提供輔導、支持及相關補助，建議本案應審慎考量。

國民黨立委陳菁徽等人提案，除現行公共停車場保留婦幼車位之外，新增路邊停車場、公有路外停停車場、兒童遊樂場、國家公園、風景區、百貨公司及零售賣場等，應保留婦幼車位，對此，衛福部表示支持。

林月琴另提出，應參照重大兒虐處理程序，對重大兒少事故傷害建立通報及調查程序，對此，石崇良指出，現行事故傷害監測為公共衛生議題，我國採取ICD-10數據進行分析，提供各部會作為政策參考，委員所提方案是由專業攘元通報，再由地方社政人員調查處理，影響調查準確率並增加社工工作負荷，建議審慎評估。