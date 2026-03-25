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醫材供應受美伊戰事影響 石崇良：必要時動用200億特別預算支應

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
石崇良今天出席立法院社福及衛環委員會備詢前受訪。他指出，因應中東情勢演變，導致塑化原料漲幅，可能影響藥品包材及塑化原料醫材，衛福部著手盤點這兩類品項，已經接近完成。記者林琮恩／攝影
石崇良今天出席立法院社福及衛環委員會備詢前受訪。他指出，因應中東情勢演變，導致塑化原料漲幅，可能影響藥品包材及塑化原料醫材，衛福部著手盤點這兩類品項，已經接近完成。記者林琮恩／攝影

受美伊戰事影響，國際原油供應發生問題，導致塑化原料價格攀升，各界憂心影響藥品及醫療器材供應。對此，衛福部長石崇良指出，受影響主要品項包括使用塑化原料的醫材與藥品包材，近期就會完成盤點，初步發現這類醫材、藥品都有國內業者生產，非仰賴進口，確保穩定供應原料，方能確保不會斷貨，將使用因應關稅的200億韌性特別預算，因應可能的原料上漲情況。

石崇良今天出席立法院社福及衛環委員會備詢前受訪。他指出，因應中東情勢演變，導致塑化原料漲幅，可能影響藥品包材及塑化原料醫材，衛福部著手盤點這兩類品項，已經接近完成，針對原料端是否有供應短缺問題，於行政院「物價平穩會報」中與經濟部產發署密切聯繫，請塑化原料、塑膠微粒供應商優先供應醫療相關業者，以確保要品供應不中斷。

石崇良指出，經盤點發現，前述2類藥品、醫材在國內均有藥品、醫療器材許可證，表示國內廠商生產，並非僅仰賴進口，若能穩定供應原料，可確保醫材、藥品不斷貨，因應原物料上漲，藥價、醫材價格須有所因應，「不能讓廠商賠本」，去年行政院韌性條例特別預算，撥款200億元至健保基金，原先是為因應關稅調整可能影響，但目前沒有動用，如有必要可即時因應。

各醫院積極因應藥品醫材供應情況，台大醫院建立「快速反應機制」，尋求替代性醫療器材、強化採購策略等，並導入系統性分配模式，彈性調整藥品、醫材使用配比，外界關注中央是否統一訂出對策。對此，石崇良說，針對恐受影響品項，衛福部密切與廠商聯繫，掌握供應數量等情況，且缺藥通報平台繼續運作當中，將持續監測確保原物料供應無虞。

塑膠微粒 特別預算 藥品

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