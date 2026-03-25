多家醫學中心傳電腦斷層壅塞⋯檢查最長等半年 衛福部出手訂分流方式

近期台大醫院、台北榮總等醫學中心，傳出檢查壅塞，電腦斷層（CT）檢查病人須等待數月至1年不等，台大醫院分流部分病人至金山、竹東等分院，引發討論。衛福部長石崇良今天指出，因應民眾對預防保健重視，不僅衛福部國健署免費癌症篩檢人數增加，也產生外溢效果，民眾自費篩檢後，發現結節需持續追蹤，導致受檢人數增加，已請國健署研擬轉診方式，避免排擠重症病人。

台大醫院、台北榮總等醫學中心不僅急診壅塞，檢查也傳出排程擁擠，北榮須等待至少3周，台大因病人數量較多，等待時間可能長達半年，各家醫院均採取分流措施，設法讓重症病人優先受檢。不過，有醫學中心非重症病人被檢出病灶，竟需等待長達半年之久，心中忐忑憂心病灶惡化，但也別無他法，只能依院方安排等待。

石崇良今天出席立法院社福及衛環委員會審查「兒童及少年福利與權益保障法修正案」備詢前受訪。他分析，民眾重視預防保健，近期各家醫院電腦斷層受檢人數增加，與國健署推出免費肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢有關，除公費對象外已產生外溢效果，不少民眾尋求自費篩檢，會排入醫院電腦斷層排程，加上病人受檢後，發現疑似罹癌但未確診，需長期追蹤，也需使用電腦斷層。

石崇良說，為避免醫學中心電腦斷層排程吃緊，延誤重症病人檢查時程，已要求國健署建立轉診方式，目標是採「網絡轉診」，非重症病人不需要到醫學中心接受檢查，在其他層級醫院完成檢查後，如有發現問題再評估轉診至醫學中心處理。