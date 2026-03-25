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台灣南端出現「小渦旋」 鄭明典認不常見：從陸地擴展到海面

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣南端有「背風渦旋」，鄭明典說，通常背風渦旋都在近海的海面上，這個背風渦旋算是在南部陸地上，範圍擴展到海面，不是很常見。圖／取自鄭明典臉書
台灣南端有「背風渦旋」，鄭明典說，通常背風渦旋都在近海的海面上，這個背風渦旋算是在南部陸地上，範圍擴展到海面，不是很常見。圖／取自鄭明典臉書

今天微弱鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍涼；前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出雲圖，他表示，台灣附近最顯眼的雲系，應該是東側那條白色的線狀結構，稱作一條「積雲線」。是不同性質空氣交界面常見的特徵雲系，氣象署的天氣分析圖標示為「鋒面」。

鄭明典說，台灣南部，接在上述雲線末端，多了一個半圓形的雲系，也是一個交界面，從它的形狀和動態圖可知，台灣南端有個小渦旋，就是常說的「背風渦旋」。通常背風渦旋都在近海的海面上，這個背風渦旋算是在南部陸地上，範圍擴展到海面，不是很常見。

「這兩個雲系，對台灣天氣都沒明顯影響」，他說，只表示現在正有一股東北季風增強，迎風面雲量可能多一點，氣溫涼一些，雲少的地方，日照增溫還是會很有感。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鄭明典 東北季風

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