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快樂水果排行榜出爐！它打敗藍莓奪冠 樂觀度大增16%

香港01／ 撰文： 雷思麗
研究結果指出，在「快樂感」方面，草莓排名第一，可提升約8%。 圖／ingimage
研究結果指出，在「快樂感」方面，草莓排名第一，可提升約8%。 圖／ingimage

想讓心情變好，除了吃甜食，其實選對水果可能更有效！根據權威醫學期刊《Clinical Nutrition》一項針對約4萬人的研究發現，攝取富含「類黃酮」（Flavonoids）的食物，有助明顯提升快樂感。其中，草莓在提升「樂觀度」方面表現最亮眼，甚至勝過藍莓與蘋果。若想長期維持好心情，建議每天攝取3份水果，選擇微酸、低糖的種類效果更好，也比較不容易發胖。

腸腦軸影響情緒 水果為何能讓人變開心？

台灣基隆長庚醫院肝膽胃腸科醫師錢政弘在臉書分享，引用研究指出，不同食物中的類黃酮會促進特定腸道好菌與代謝物生成，而這些代謝物會透過「腸腦軸」（Gut-brain axis）影響血清素、多巴胺等神經傳導物質，進而調節情緒，讓人感覺更愉快、更有希望。

4萬人研究揭密 不同水果效果有差

研究分析美國「護理人員健康研究」（Nurses' Health Study）資料庫中約4萬人的數據，並刊登於《Clinical Nutrition》。內容記錄參與者每日攝取的食物種類，再透過量表評估其快樂與樂觀程度。

研究中共納入7種富含類黃酮的食物，包括蘋果、橘子、葡萄柚、藍莓、草莓、茶與紅酒。結果顯示，不同水果對情緒的影響程度各有差異。

草莓成「快樂王」 提升情緒最有感

研究結果指出，在「快樂感」方面，草莓排名第一，可提升約8%；橘子與葡萄柚約6%，蘋果約3%。而在「樂觀度」方面，草莓同樣表現最佳，可提升16%；其次為蘋果15%，藍莓14%，效果都相當明顯。

值得注意的是，雖然茶與紅酒同樣含有類黃酮，但在這次研究中，並未顯示與持續快樂或樂觀情緒有明顯關聯。

每日3份最剛好 微酸低糖更推薦

研究也提出「每日3份」的建議攝取量。錢政弘醫師表示，一份約等於一碗（約240毫升）的量，建議可以多樣水果交替食用，效果更好。如果有控制體重需求，可優先選擇微酸、低糖水果，不僅有助維持好心情，也較不容易造成身體負擔。

延伸閱讀：

水果營養｜護心降膽固醇 營養師推5種水果 第1名可降大腸癌風險50%

吃水果也能養膚？研究：每天吃1種水果 8週可大幅提升膠原蛋白

文章授權轉載自《香港01》

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