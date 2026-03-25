濃霧擾桃園、馬祖 今明北東濕涼周日天氣轉穩定

中央氣象署發布濃霧特報，今天上午馬祖及台以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及桃園已出現能見度不足200公尺的現象，影響區域：桃園市、馬祖地區。

天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天微弱鋒面系統通過台灣北部海域後東北季風稍增強南下，北海岸、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部有零星短暫陣雨機會。

氣溫方面，他說，北部及東北部地區略轉涼，約18至25度，中部地區約20至31度，南部地區約20至32度，東南部地區約21至29度，南北溫差明顯，西部地區日夜溫差大多留意。

明天清晨上午各地仍偏涼，黃國致表示，白天起東北季風減弱，北部地區氣溫稍回升，除北海岸、東部地區及恆春半島雲多仍有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴天氣，午後中南部山區局部有零星短暫陣雨；明晚新一波鋒面前緣水氣接近，新竹以北地區雲量增多有零星降雨發生。

黃國致表示，周五至周六鋒面系統通過後東北季風再次增強，迎風面水氣增多，北部、東部地區及恆春半島降雨機率提高，中部地區也有零星短暫雨，午後山區仍容易有短暫陣雨發生。北部及東北部天氣偏涼，高溫約21至25度，低溫約17至18度，中南部及東南部地區日間溫暖偏熱，夜晚清晨感受較涼。

不過，周日至下周一東北季風減弱轉偏南風環境，天氣較為穩定，黃國致表示，西部及北部地區大致為多雲到晴天氣，僅東部地區與恆春半島多雲局部有零星短暫雨發生，午後山區仍容易有零星短暫雨發生。氣溫明顯回升，北部地區高溫可回到約29度，中南部地區約32度，東南部地區約29度，但早晚仍偏涼。

下周二另一鋒面系統接近影響，後續東北風有增強趨勢，黃國致表示，中部以北及東北部地區轉為陰天短暫陣雨天氣，中部以北山區局部有較大雨勢發生機會。北部及東北部地區氣溫下降約3至4度，其他地區氣溫變化不大。

春季天氣變化快速，黃國致表示，預報上仍有調整空間，關注最新天氣預報資訊。另明天清晨南部地區，周五夜晚至周六清晨北部、西部地區容易有低雲或輕霧發生影響能見度及空氣品質。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。