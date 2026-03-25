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將有3波鋒面接力 下周二雷雨轟彰化以北 賈新興曝清明連假天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來12天大致太平洋高壓籠罩，午後短暫雨，其中伴隨3波鋒面影響。本報資料照片
未來12天大致太平洋高壓籠罩，午後短暫雨，其中伴隨3波鋒面影響。本報資料照片

未來12天大致太平洋高壓籠罩，午後短暫雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，其中伴隨3波鋒面影響，周五受微弱鋒面影響，下周二至下周三中午前受鋒面影響，彰化以北有局部短暫陣雨或雷雨；下周四晚起至下周五中午前受鋒面影響，高雄以北有局部短暫陣雨或雷雨。

近期天氣趨勢，他說，明天，花東有零星短暫雨，午後各地山區及高屏有零星短暫雨。周五，受微弱鋒面影響，彰化以北及宜花東有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨，午後受微弱東北季風影響，各地山區及高屏有零星短暫雨。周六，北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫雨。周日至下周一，午後各地山區及宜花東有零星短暫雨。

賈新興說，下周二至下周三中午前受鋒面影響，彰化以北有局部短暫陣雨或雷雨、宜花亦有局部短暫雨，雲嘉及台東亦有零星短暫雨。下周四，午後宜蘭山區有零星短暫雨。

至於清明連假天氣，他表示，下周四晚起至下周五中午前受鋒面影響，高雄以北有局部短暫陣雨或雷雨，宜花東及屏東亦有零星短暫雨。下周六，午後台中以南有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨，傍晚水氣移入影響，高雄以北有局部短暫陣雨。4月5日，午後桃園以北山區有零星短暫雨。4月6日，午後大台北山區及宜蘭山區有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 高雄 賈新興

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