搭飛機擅自換位還鬧事！大叔飆罵立榮空服員「爛透了」遭航警帶下機

每張機票都有指定座位，乘客原則上也應依照座位號碼入座，以免影響其他人。有網友近日在社群平台發文表示，搭機準備起飛時遇到一名中年男子鬧事，不僅自行換座位，還拒絕空服員請他回原位的要求，甚至怒罵機組人員不專業，自稱搭過很多次飛機，直言這次體驗「爛透了」。最後空服員只好通報航警，該男子在警員陪同下被帶離機艙，航班也因此延誤約30分鐘。

擅自換位還飆罵空服員

原PO在Threads發文指出，事件發生在3月21日中午，一班從金門飛往松山的航班上。一名男乘客在機上擅自換座位，當空服員請他回到原本座位時，對方不但不配合，還反過來辱罵空服員，「自己換位置，空服員請他坐回去，結果被罵白癡、蠢蛋」。

嗆聲機組不專業 最後被航警帶下機

原PO也上傳3段機上影片，畫面顯示該名男子坐在靠走道、接近逃生門的位置，周圍有多名空服員與他溝通，但他情緒激動，不斷大聲抱怨「爛透了」，甚至質疑「這樣也要報警，警察是你們的打手嗎？」

過程中他持續批評機組人員不專業，即使被提醒不要影響其他乘客、請配合規定，仍回嗆「我當然配合，我只是教訓你們，不要亂搞」。整個過程未見其他乘客介入。最後，該名男子在航警人員陪同下離開機艙，離開時還疑似拿手機拍攝。

網友怒轟：應列黑名單、終身禁飛

原PO表示，班機因此延誤約半小時，「還好航警把人帶走，辛苦空服員，也辛苦大家」。貼文曝光後引發網友撻伐，不少人認為該男子不僅影響他人，也耽誤航班，「乾脆禁止他搭飛機，自己游去」、「根本浪費社會成本」、「請他下機是對的」。

也有不少人呼籲航空公司將其列入黑名單，「拜託各家航空公司都封鎖他」、「這種人應該終身禁飛」、「可以不要再賣票給這種人嗎？」另外也有人大讚機組人員處理得當，「機長很果斷，直接叫航警上來帶人」。

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文章授權轉載自《香港01》