最強春雨鋒面終於要來了 他指這天鋒面完整更南壓 不排除雷電劇烈天氣

今年截至目前為止的春雨情況不理想，水情告急。不過，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這種情境，在下周可能就要被打破了。「最強春雨鋒面，來了」。

今年迄今，春雨時期台灣的天氣前後分別受鋒面、東北季風及華南雲雨帶東移等影響，他說，由於環境水氣並不充沛，後續補給也不連續。加上鋒面位置又多偏北，導致降雨多侷限於迎風面的北部、東北部及東半部地區，不但降雨強度不強、降雨延時不長，所累積的降雨量也就不如預期。

他表示，根據中央氣象署最新10日天氣預報資料顯示，下周二將有新的一道春雨鋒面南下，及隨後的東北季風增強，影響台灣的天氣。這波鋒面，不但結構較之前的鋒面完整，位置也較之前南壓，有機會移入到台灣北部陸地。加上環境水氣含量較多，伴隨春雨鋒面上還有強風及雷電等劇烈天氣現象發生的可能，需加強留意追蹤關注。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。