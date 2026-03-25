今北台灣略降溫 水庫何時解渴？ 吳德榮：下周2波鋒面「有對流性」

今晨馬祖有濃霧，東半部零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天弱鋒面前緣的雲系掠過，影響很輕微；北台雲量略增，東半部皆有局部短暫雨的機率。

溫度方面，他說，北台今天高溫稍降、明天略升，中南部白天皆偏熱。北部17至25度、中部19至32度、南部18至33度、東部19至31度。

周五微弱鋒面快速掠過，結構鬆散，吳德榮說，各地雲量略增，北部、東半部偶局部短暫雨，氣溫漸降。周六至下周一各地恢復晴朗，東半部及午後山區偶有局部短暫雨的機率；周六起氣溫逐日漸升，周日、下周一各地熱如夏。

降雨偏少影響，目前水庫水情吃緊，吳德榮說，下周二另一鋒面快速通過，北部、東半部再轉有局部陣雨，氣溫降，北台轉涼。下周三白天起至下周四天氣好轉，恢復晴朗穩定。下周五再一波鋒面。下周二及周五那兩波模擬比較有對流性，但已近期末，各國模式差異較大，且將持續調整，需密切觀察。