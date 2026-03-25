濃霧特報 2波鋒面+東北季風 北部轉涼南台灣炎熱 這天降雨機率增

今天微弱鋒面通過及東北季風稍增強，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，中央氣象署表示，鋒面離開後北部降雨機率降低，降雨轉為以迎風面為主，東北部及東部有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東南部及恆春半島也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

氣象署發布濃霧特報，今天清晨至上午馬祖、金門及台中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

溫度方面，氣象署說，今天北部及東北部天氣稍涼，白天高溫20至25度，其他地區舒適、溫暖，高溫約26至31度，南部近山區可以來到32度甚至更高一些，中午前後紫外線有機會來到過量等級，至於各地低溫約18至22度。澎湖晴時多雲，21至27度；金門晴時多雲，17至24度；馬祖多雲短暫陣雨或雷雨，14至16度。

明天清晨東北季風影響，各地天氣稍涼，白天起東北季風減弱，氣溫稍回升；東半部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周五微弱鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部、東半部地區及恆春半島局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

周六東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

周日起東北季風減弱，氣溫稍回升，周日、下周一東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

下周二另一鋒面影響及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，中部以北、東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周三東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，鋒面仍在台灣附近，天氣較不穩定，中部以北、東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下周四、下周五東北季風減弱，氣溫稍回升，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲；鋒面位置、系統發展程度及影響時程不確定性較高，天氣變化可能較為快速，留意氣象署最新天氣資訊。

天氣回暖期間或鋒面南側常有低能見度現象發生，明晚至周五清晨馬祖及台中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路及交通往返注意安全。