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及早篩檢呼吸道病毒 把握治療黃金期

聯合報／ 記者蘇湘雲陳慶安／台北報導
醫師提醒，若首次新冠或流感快篩是陰性，但症狀持續甚至更嚴重，應在一、兩天內就醫詳細診治。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
醫師提醒，若首次新冠或流感快篩是陰性，但症狀持續甚至更嚴重，應在一、兩天內就醫詳細診治。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

疾管署指出，國際新冠疫情波動，隨季節交替、氣溫變化大，呼吸道病毒傳播風險受關注，全民公費接種新冠疫苗正持續進行。專家提醒，近兩年來，春、夏季皆曾出現新冠疫情，由於新冠病毒株持續變異，傳播力增強，高齡者、慢病患者、肥胖者等高風險族群一旦感染，未在五天內及時使用抗病毒藥物，易引發重症危機。

病毒襲要害 壯年也恐併發症

專家指出，新冠再加上流感，呼吸道融合病毒（ＲＳＶ）等，若多種病毒同時流行，臨床診斷變得更加複雜，須針對不同的感染，擬定相對應的治療策略。

目前全球新冠病毒流行變異株以ＸＦＧ占多數，日、韓以NB.1.8.1變異株為主。台北榮總感染科主任陳昕白指出，新冠病毒的演化愈來愈易傳播，但高風險族群感染後仍存在急重症可能。

三軍總醫院感染科主任林德宇說，新冠、流感或ＲＳＶ初期症狀相似，包括咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛、全身疲累，民眾難自行判斷，而危險徵兆包括呼吸喘、胸悶胸痛、畏光或意識改變等。即便壯年，若病毒侵襲心臟或中樞神經，恐致嚴重併發症。

值得注意的是，年長者感染後不見得發高燒，陳昕白分析，在旁人看來，病患可能只是「身體微熱、累累的，不想吃東西，精神不振」，實際上已進展成肺炎或缺氧等嚴重病情。

研究顯示，當上呼吸道病毒侵入人體，往往迅速複製、破壞呼吸道上皮細胞，像新冠五天內或流感四十八小時內使用抗病毒藥物，可迅速抑制病毒複製，避免病毒持續傷害肺部或其他重要器官。林德宇表示，若未在感染初期服藥，體內病毒量已高，或後續可能有其他細菌、病毒持續進攻，情勢將更添變數。

快篩偽陰性 症狀持續莫輕忽

陳昕白提醒，如果新冠或流感快篩第一次是陰性，但症狀持續甚至更嚴重，應該盡快在一到兩天內到醫療院所進行診治，也可與醫師討論是否再進行病毒檢驗。感染初期，有些病患以為自己太累而掉以輕心，加上病毒量不多，快篩可能呈現「偽陰性」導致輕忽。提高警覺便能揪出病毒，並判斷是否以抗病毒藥物阻止病毒複製、擴散。

陳昕白和林德宇皆強調接種新冠、流感疫苗的重要性，年輕人與中年人千萬不要以為自己感染後可能是輕症，失去警覺性，年長者、慢性病、肥胖者或服用免疫抑制劑、類固醇等高風險族群，更要留意。

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