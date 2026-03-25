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肺結核年增不到6千人 創新低

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

衛福部結核病防治有成，去年新增人數五七四二人，首次低於六千人，不過，新罹病個案以高齡長輩、東南亞外籍人士為主，疾管署表示，持續推廣潛伏結核篩檢與治療，提醒民眾如咳嗽逾二周，且合併胸痛、體重減輕、發燒、食欲不振等症狀，應盡速就醫。

疾管署昨舉辦「消除結核 社區同行」二○二六世界結核病日活動，署長羅一鈞表示，過去十年推動消除結核病計畫，已達具體成果，去年發生率下降至每十萬人口廿五人，較二○○五年七十三人，降幅達百分之六十六。未來五年將投入七十八點七億元，結合中央、地方跟醫療團隊合作，盼二○三○年降至每十萬人口廿人。

結核病防治重點對象為兩大族群，一為高齡長輩，約占每年新增患者的三分之二，羅一鈞表示，將針對長照機構的糖尿病、洗腎等共病長輩及中年族群，推廣潛伏結核篩檢與治療。越南、泰國、印尼等外籍人士，病例數每年約增一成，將持續與新住民、移工等團體合作，加強篩檢跟後續治療。

衛福部統計，六十五歲以上結核病患者，占比達百分之六十五，八十五歲以上占百分之十五，且高齡患者症狀多不明顯，須加以關注。中華民國防癆協會理事長余明治表示，結核病患者多為中高齡經濟弱勢，為工作環境等多重因素所致，衛生及醫療單位應給予更多關注。

「只要及早確診、治療，規律服藥，可降低約九成發病風險。」台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源指出，結核病人的親密接觸者、免疫功能不佳、洗腎、慢性阻塞性肺病等均屬於高風險族群，務必及早檢驗。

羅一鈞 疾管署 肺結核

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