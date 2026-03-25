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疫情升溫 今年首例腸病毒亡

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
疾管署防疫醫師林詠青（左）說，該名未滿10歲女童沒有先天或潛在疾病，因感染腸病毒合併猛暴性心肌炎，自發病至死亡僅7天，為今年首例腸病毒併發重症死亡病例。記者沈能元／攝影
疾管署防疫醫師林詠青（左）說，該名未滿10歲女童沒有先天或潛在疾病，因感染腸病毒合併猛暴性心肌炎，自發病至死亡僅7天，為今年首例腸病毒併發重症死亡病例。記者沈能元／攝影

腸病毒疫情升溫，上周新增兩例腸病毒併發重症確定病例，其中一例為南部未滿十歲女學童，為今年首例死亡病例，從出現症狀至死亡，僅短短七天，確診為克沙奇Ａ四型感染併發猛暴性心肌炎。

疾管署監測資料顯示，近三周以來，腸病毒疫情約上升百分之五點五，副署長林明誠指出，清明連假後疫情將快速上升，端午節前達到高峰，家長及師長特別留意嬰幼兒及學幼童健康狀況。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名女童三月十一日因嘔吐至診所就醫，醫師研判為急性腸胃炎，但隔天出現頭痛、腹瀉等症狀，發病第四天，意識不清，緊急送醫，入院時已有嚴重心因性休克，抽血檢驗顯示有多重器官衰竭，研判是腸病毒感染後，併發心肌炎重症，仍不幸病逝，死因是腸病毒併發猛暴性心肌炎。

林明誠表示，另一名腸病毒併發重症確定病例為北部卅歲男性，罹患惡性腫瘤，三月上旬回診就醫及住院治療，但住院當天晚上發燒，電腦斷層檢查結果為肺炎，另在病人呼吸道檢出腸病毒。該男子住院第十天出現抽搐、意識改變、低血氧，研判應是腸病毒併發腦炎，此為今年首例成人感染腸病毒Ｄ六十八型，目前住院三周，持續治療中。

林明誠提醒，家長應落實個人及環境衛生，外出返家後於摟抱或餵食嬰幼兒前，務必以肥皂正確洗手，特別是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後及看病前後」等重要時刻，並留意幼兒健康，生病應盡量在家休息，降低傳播風險。

腸病毒 疫情 疾管署

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