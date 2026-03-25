北榮、林口長庚 病重優先CT檢查

除了急診壅塞，台大醫院電腦斷層（ＣＴ）檢查也傳大塞車，連公館癌醫分院及北護分院名額均滿，不少患者需遠赴金山、竹東等分院。對此，健保署表示，台大共有七套電腦斷層檢查設備，每一季檢驗件數逾萬，已請該院務必提供病人最適切的安排，以不耽誤病程照護為原則。

健保署台北業務組長李純馥表示，經查近期並未收到民眾申訴台大醫院電腦斷層檢查相關情事，至於ＣＴ檢驗壅塞，台大回覆確有此事，主原為預防保健擴大癌篩，加上醫療科技進步，致電腦斷層排檢案件增加。

不少醫學中心在電腦斷層（ＣＴ）排程上，均需讓病人排上一段時間，林口長庚醫院副院長賴伯亮表示，目前ＣＴ排程平均約需一至一點五個月，但若為緊急病人，須馬上處理，一定立即安排，不致延誤治療。

「林口長庚平均每個月的ＣＴ檢查量約一萬件。」賴伯亮說，長庚收治眾多癌症患者，腫瘤手術數量極高，加上急重難症患者，以及常規檢查，檢驗數量龐大，如為定期追蹤，安排半年、一年回診ＣＴ檢查，看似排程很久，但不會延誤治療。

賴伯亮強調，非緊急的常規檢查通常等候時間較長，若為腫瘤篩檢或急重症，醫師依病情輕重調整檢查速度，如為急診病人，醫師開立檢查單後，電腦斷層檢查室人員就會利用排程空檔時間，幫病人安排檢查。

台北榮總副院長李偉強表示，該院去年住院患者多達十三萬人次，其中三分之一是癌症病人，不少門診患者屬於重大傷病、一成五罹癌，均需使用電腦斷層檢查，為此，院方設置十二台電腦斷層，以期解決患者醫療需求。

李偉強說，北榮電腦斷層檢查採分級制度，病情嚴重的急診患者可利用急診室的電腦斷層接受檢查，至於門診患者，若疑似罹癌，均會在一周內檢查，若屬追蹤或病情較不急的患者，平均等待檢查時間約二至三周。