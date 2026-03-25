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台大醫院電腦斷層 滿到半年後

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院外科部主任陳晉興診間門外貼著「公告」，說明因該院檢查排程緊繃，如台北市區的總院、癌醫分院、北護分院額滿，可能安排病人至金山分院、竹東分院受檢。圖／民眾提供
台大醫院外科部主任陳晉興診間門外貼著「公告」，說明因該院檢查排程緊繃，如台北市區的總院、癌醫分院、北護分院額滿，可能安排病人至金山分院、竹東分院受檢。圖／民眾提供

台大醫院電腦斷層（ＣＴ）檢查大塞車，排程居然得等上半年，患者可選擇遠赴新北市金山分院、新竹市北護分院受檢。院方坦承，總院ＣＴ檢測確實壅塞，近期正研擬與北市聯醫各院區等友院合作「轉檢」，讓部分病人就近接受檢測。

台大醫院外科部主任、肺癌手術權威陳晉興診間門外貼出一紙「公告」，指出因該院檢查排程緊繃，如台北市區的總院、癌醫分院、北護分院額滿，可能安排病人至金山分院、竹東分院受檢。對此，陳受訪時表示，這並非常態，係因醫院「臨時狀況」的調度措施，癌醫中心、北護分院仍有檢查名額，待事件處理完畢，就會撤掉公告。

知情人士指出，台大醫院ＣＴ排程緊湊、塞車，原因在於放射師人力不足，導致檢查排程無法全開，影響服務量能，有些患者居然得等上半年，甚至排至明年。

對此，台大醫院醫務秘書陳彥元表示，ＣＴ檢測壅塞原因多元，與受檢需求、檢查量能均有關聯，近期院內放射師確實略有不足，仍有缺額，也導致壅塞原因之一。院方尊重各職類醫療人員勞動權益，按照政府規定工時排班，同時大幅提升薪資，盼盡快補滿人力。

陳彥元指出，為了解決此事，院長余忠仁最近密集與北市聯醫各院區在內等多家地區醫院討論「轉檢」可行性，此外，今年五月健康大樓預計獲發使用執照，預計再新增二台ＣＴ檢查設備，盼解決影像學檢測壅塞問題。不過，「轉檢」係讓病人至其他醫院受檢後，再回台大看診，涉健保給付、機台標準、影像判讀等細節，仍須進一步討論。

台大醫院金山分院院長蔡兆勳指出，民眾信任台大，導致總院就醫病患人數眾多，院方盡力排程，連晚間十點前的小夜班也安排病人受檢。部分病人如為初步診斷懷疑罹癌機率大，須盡快ＣＴ檢查，無法久候，便會安排至分院受檢，資訊系統互通，金山醫院每月均有來自總院檢查個案，雖來往距離較遠，但確實能「救急」。

健保給付 健康檢查 台大醫院

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