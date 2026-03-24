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社媒時代 教團：家長先當孩子的朋友

聯合報／ 記者李芯／台北報導

校園社交恐懼愈來愈明顯，即便是國小生也陷入焦慮。資深教師直言，現在的孩子缺乏練習解決社交衝突的機會，且遇到的社交難題更加複雜，呼籲家長一起協助，並成為孩子的後盾；全國家長教育志工聯盟徐巨龍建議，當孩子有社交焦慮情形，家長應成為孩子的朋友，讓他們放心抒發心情。

全教總專業發展中心執行長葉明政分享，過往孩子放學後會和街頭巷尾的鄰居玩耍，當大人不在身旁，發生衝突都得自己解決；現在除了孩子生得少，放學後也會被送到安親班、補習班，非預期的衝突較少，更缺乏孩子自己練習解決社交衝突的機會。

葉明政也提到，現在的孩子遇到的社交難題其實比較複雜，像是生活中的衝突被延伸到網路上，網友或不明就理的同學按讚或「亂入」放大衝突。

葉明政表示，孩子的社交焦慮無法單純透過學校教育解決，一定要家庭教育協助。建議家長可與孩子做社交練習，成為他們情感後盾，「多傾聽、少評價」，甚至示範一些衝突修復的技巧。

徐巨龍表示，現在的孩子很在乎同儕的觀感和互動，若曾在網路上或班上的實體社交中有不好的經驗，就可能選擇走向以保護自己為中心的社交模式。若觀察到孩子有類似情形，建議家長可先拋開身分，成為孩子的朋友，聽孩子抒發心情，再從回應中看見孩子問題，若有需要也可以找老師了解學校的狀況。

國教行動聯盟理事長王瀚陽亦觀察，現在孩子非常在意社交，在意到晚上睡覺的前一刻還在回訊息，煩惱對方是否真的把自己當朋友。另一方面，以前的孩子有誤會時，隔天碰了面就會講開，在社群媒體時代，卻是等著對方回訊息，導致誤會都解不開。因此建議可從家庭做起，放下手機與社群媒體，面對面聊天說話，讓孩子練習真實的社交。

社群媒體 衝突 社交

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