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批外傭新制服務富人 民團籲撤回

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

行政院上周宣布放寬外籍幫傭申請資格，婦團、勞團、移工、托育與教保等卅四個民間團體昨發聲明，聯合譴責賴清德總統以「釋放婦女勞動力」為由強推，勞動部還以「協助勞工兼顧家庭與工作」粉飾，作為擴大剝削移工、犧牲本國照顧人員就業的遮羞布，呼籲在未完成「性別與人權影響評估」前，政院應撤回政策。勞動部對此無回應。

團體聲明指出，去年九月賴清德拋出此議題時，民團便質疑該政策除了無助解決女性就業職場不友善困境，更可能衝擊本國勞動市場、深化階級不平等，行政院性別平等會委員也要求政策在推出前須先做性別影響評估，遺憾的是，行政院、勞動部及衛福部推出政策毫無事前評估。

民團批評，政府試圖以「外籍幫傭僅處理家務、不涉及托育」說詞，迴避對本國專業托育市場的衝擊，利用話術刻意切割兩者，貶低照顧工作的專業複雜度。

民團表示，當大量開放外籍幫傭進入家戶，將直接衝擊保母、教保人員等女性就業機會，政府可計算過有多少保母會因此失業？

民團也提到，勞動部宣稱預估將會有一四四萬家戶受惠，然而根據托盟估計，考量到幫傭薪資、住宿空間及就業安定費等人力成本，實際上有經濟能力聘僱外籍幫傭者，可能僅限於所得前五分之一的家庭，也就是說，這項政策只是在鞏固「有錢人才能享有育兒喘息」的特權。

民團強調，若政府想回應照顧壓力，應投入擴展平價、優質的公共照顧服務，以及工時、請假皆具彈性的育兒友善職場，而非服務少數階級。

衛福部 外籍幫傭 賴清德

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