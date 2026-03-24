頭前溪關水門 農民明北上農業部抗議

水情拉警報，新竹縣頭前溪河床乾涸，灌區內近四千五百公頃農田受衝擊，農業部農田水利署推出「頭前溪流域農業系統性節水推廣試辦計畫」，但遭地方團體批缺乏科學化管理與制度設計。環境權保障基金會等團體明將北上農業部抗議，水資源調度不應只有「關閉水門」手段。

新竹以南地區農業水情吃緊，農水署為此針對頭前溪流域推出節水試辦計畫，合作農民須配合新竹管理處轄下竹東、芎林、新竹、竹北等四個工作站之灌溉調配措施，由於可能承擔作物減產甚至無收成之風險，參與農民每公頃將發放十六萬元獎勵金。實施時間從本月廿日起至七月廿日止。灌區內已有一千公頃農地加入。

不過環境權保障基金會副執行長許博任質疑，該計畫採自願性參加，而非過去的停灌休耕然後給補助，然而頭前溪農民反映，十八日起灌溉水門就關閉，何時供灌、沒參加計畫農民如何有水、是否輔導轉作旱作等，農業部應對外說清楚。

農水署表示，已請各地管理處視需要召開協調或說明會議，透過管道加強溝通。