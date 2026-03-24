快訊

美伊協議破局風險大！台指期夜盤衝高後回落 關鍵緊盯這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

童年回憶沒了！他嘆這店家沒落「已走入歷史」 網點頭：進店都以為來到大陸

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友發文直指，玩具反斗城門市的商品結構逐漸改變，色彩繽紛、形形色色的傳統玩具不復存在，而是被整齊劃一的「盲盒」所佔據。示意圖。圖／AI生成
一位網友發文直指，玩具反斗城門市的商品結構逐漸改變，色彩繽紛、形形色色的傳統玩具不復存在，而是被整齊劃一的「盲盒」所佔據。示意圖。圖／AI生成

過去孩子們心目中的快樂天堂，如今卻「走入歷史」？近日，一位網友發文直指，玩具反斗城門市的商品結構逐漸改變，色彩繽紛、形形色色的傳統玩具不復存在，而是被整齊劃一的「盲盒」所佔據，該貼文引發不少網友的共鳴，也掀起一場關於「玩具定義」與「實體零售轉型」的熱烈討論。

一位網友在社群平台Threads發文感嘆，自己偶然踏入玩具反斗城，卻發現店內和回憶中的模樣不同，原PO觀察，現今門市內部的盲盒專區比例大幅提升，進而壓縮了傳統玩具的陳列空間。本應該堆滿繽紛玩具的貨架，擺上一盒一盒的公仔，讓他感慨：「現在變成盲盒店了！應該說是時代眼淚還是趨勢？」玩具業的生態轉型，也讓原PO不禁對玩具的定義感到疑惑。

脆文曝光後引起共鳴，不少七、八年級生紛紛直言，「這種盲盒根本不算玩具」、「一堆盒玩就算了，幾乎大部分都中國盒玩，現在看到都以為來到中國大陸的玩具店」、「那些盲盒沒有故事基底，單純用價值定義出來的塑膠玩具，感覺一下就爛大街了」、「真的不喜歡這樣的玩具反斗城，玩具就是給小朋友歡樂啊」、「台北車站地下街也是，以前的動漫聖地變盲盒聖地。現在只能趁快閃店去買玩具」、「只是拿起來看到滿滿簡體字只會默默放回去，完全沒有消費衝動」。

更有人回憶起當年盛況，感慨小時候裡面都是夢想中的玩具，長大後想消費，卻發現玩具反斗城已被盲盒淹沒，「小時候最期待過年，因為春節去反斗城是固定行程，就算早到還是有人比我更早，排隊等門開」、「還記得小時候我最快樂的時候就是生日時，我媽帶我去玩具反斗城挑一項玩具當禮物，現在回想起來，每年去的時候，彷彿有種巧克力夢工廠的感覺…滿坑滿谷的玩具、就像一個歡樂王國」。

不過也有網友分析，玩具業必須與時俱進，認為這是不敵現實的「策略調整」，目前轉換成以「盲盒」為重的店面，反映了玩具業市場的轉型，「現在的玩具市場大人的比例比較高喔，也算是與時俱進」、「罵的人不知道有沒有去消費，就是以前的玩具現在沒銷量了，才會改變政策轉這種盒玩店」、「沒辦法玩具市場現在就是這樣玩，要賺錢一定要賣盲盒，外面多半都是公仔、玩具、盲盒一起賣」、「童年時去玩具反斗城的快樂，跟現在看孩子去玩具反斗城的快樂是不一樣的等級，現在大概比較想吸引青少年以上的客群吧？只是拿起來看到滿滿簡體字只會默默放回去，完全沒有消費衝動」。

事實上，網友感受到的轉變，反映了品牌近年來的生存戰略。玩具反斗城在台門市已從全盛時期的34家縮減至目前的18家門市，為了在市場中突圍並攻回台灣商機，品牌首席執行長蔡德粦改弦易轍，不再迷信過往的大型店鋪模式，轉向以「小而美」的店面吸引Z世代目光，並大量引進超過800個外部IP合作產品，藉此強化商品的附加價值。

搶攻童心未泯大人市場的策略，已看到初步成績。蔡德粦在2025年透露，目前成人營收約占玩具反斗城整體的八分之一，「而且還在快速成長」。出生率持續下探的趨勢下，品牌研判成人市場最終將可能超越兒童市場，這也解釋了為何門市內的「盲盒」比例激增，這不僅是為了應對生存考驗，更是品牌瞄準高消費力的大人市場，所做出的必然轉型。

玩具

相關新聞

台大醫院CT檢查爆滿需到金山、竹東 北榮採分流「這類病人」1周內檢查

近日，在Threads上流傳，台大醫院某門診貼出公告，電腦斷層（CT）檢查排程說明指出，因總院檢查排程較為緊繃，做總院、癌醫分院及北護分院名額已滿，檢查地點可能調整至金山分院、竹東分院，不便之處敬請見諒，不禁讓人疑惑，電腦斷層（CT）檢查須到金山、竹東。

壓力大…台美談判推手顏慧欣疑過勞離世 醫提醒注意慢性疲勞症候群

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因長期工作壓力大，身體不適離職後，驚傳離世，享年53歲。行政院長卓榮泰今天在備詢時表示，希望同仁們在工作量很大、壓力大的同時，保持身心健康。醫師提醒，工作壓力大、身體不適是「慢性疲勞症候群」高危險群，有時只是看是單純的「累」，卻是身體發出警訊。

旅客注意！國泰中東航線停飛延至5月31日 4月起增飛歐洲航班

因應中東局勢持續動盪，國泰航空今宣布，香港往返杜拜及利雅德的客運航班將持續取消至5月31日，並在4月增加各3班往返巴黎、蘇黎世的航班，並於現有13班往返倫敦的航班提供更多機位。

童年回憶沒了！他嘆這店家沒落「已走入歷史」 網點頭：進店都以為來到大陸

過去孩子們心目中的快樂天堂，如今卻「走入歷史」？近日，一位網友發文直指，玩具反斗城門市的商品結構逐漸改變，色彩繽紛、形形色色的傳統玩具不復存在，而是被整齊劃一的「盲盒」所佔據，該貼文引發不少網友的共鳴…

審慎因應枯水期用水 台中亮出水情提醒綠燈、新竹維持黃燈

經濟部水利署召開災害緊急應變小組工作會議，針對各地區供水情勢進行通盤檢討，由於自去年冬季起，西半部各地降雨持續偏少，水利署持續透過各項水資源工程進行整體節水及區域調度措施，但考量依中央氣象署預報4月降雨偏少，5月梅雨不確定性高，除新竹地區已實施「減壓供水」黃燈，決議自即日起台中地區水情燈號調整為「水情提醒」綠燈，以提醒民眾節水，其餘地區維持水情正常。

國家表演藝術中心第4屆董監事出爐 北藝大前校長楊其文為新任董事長

國家表演藝術中心現（第三）屆董監事將於4月1日屆滿，文化部今日宣布，第四屆董監事已依規定報請行政院核定，並由國立台北藝術大學前校長暨戲劇學院退休教授楊其文接任董事長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。