童年回憶沒了！他嘆這店家沒落「已走入歷史」 網點頭：進店都以為來到大陸

過去孩子們心目中的快樂天堂，如今卻「走入歷史」？近日，一位網友發文直指，玩具反斗城門市的商品結構逐漸改變，色彩繽紛、形形色色的傳統玩具不復存在，而是被整齊劃一的「盲盒」所佔據，該貼文引發不少網友的共鳴，也掀起一場關於「玩具定義」與「實體零售轉型」的熱烈討論。

一位網友在社群平台Threads發文感嘆，自己偶然踏入玩具反斗城，卻發現店內和回憶中的模樣不同，原PO觀察，現今門市內部的盲盒專區比例大幅提升，進而壓縮了傳統玩具的陳列空間。本應該堆滿繽紛玩具的貨架，擺上一盒一盒的公仔，讓他感慨：「現在變成盲盒店了！應該說是時代眼淚還是趨勢？」玩具業的生態轉型，也讓原PO不禁對玩具的定義感到疑惑。

脆文曝光後引起共鳴，不少七、八年級生紛紛直言，「這種盲盒根本不算玩具」、「一堆盒玩就算了，幾乎大部分都中國盒玩，現在看到都以為來到中國大陸的玩具店」、「那些盲盒沒有故事基底，單純用價值定義出來的塑膠玩具，感覺一下就爛大街了」、「真的不喜歡這樣的玩具反斗城，玩具就是給小朋友歡樂啊」、「台北車站地下街也是，以前的動漫聖地變盲盒聖地。現在只能趁快閃店去買玩具」、「只是拿起來看到滿滿簡體字只會默默放回去，完全沒有消費衝動」。

更有人回憶起當年盛況，感慨小時候裡面都是夢想中的玩具，長大後想消費，卻發現玩具反斗城已被盲盒淹沒，「小時候最期待過年，因為春節去反斗城是固定行程，就算早到還是有人比我更早，排隊等門開」、「還記得小時候我最快樂的時候就是生日時，我媽帶我去玩具反斗城挑一項玩具當禮物，現在回想起來，每年去的時候，彷彿有種巧克力夢工廠的感覺…滿坑滿谷的玩具、就像一個歡樂王國」。

不過也有網友分析，玩具業必須與時俱進，認為這是不敵現實的「策略調整」，目前轉換成以「盲盒」為重的店面，反映了玩具業市場的轉型，「現在的玩具市場大人的比例比較高喔，也算是與時俱進」、「罵的人不知道有沒有去消費，就是以前的玩具現在沒銷量了，才會改變政策轉這種盒玩店」、「沒辦法玩具市場現在就是這樣玩，要賺錢一定要賣盲盒，外面多半都是公仔、玩具、盲盒一起賣」、「童年時去玩具反斗城的快樂，跟現在看孩子去玩具反斗城的快樂是不一樣的等級，現在大概比較想吸引青少年以上的客群吧？只是拿起來看到滿滿簡體字只會默默放回去，完全沒有消費衝動」。

事實上，網友感受到的轉變，反映了品牌近年來的生存戰略。玩具反斗城在台門市已從全盛時期的34家縮減至目前的18家門市，為了在市場中突圍並攻回台灣商機，品牌首席執行長蔡德粦改弦易轍，不再迷信過往的大型店鋪模式，轉向以「小而美」的店面吸引Z世代目光，並大量引進超過800個外部IP合作產品，藉此強化商品的附加價值。

搶攻童心未泯大人市場的策略，已看到初步成績。蔡德粦在2025年透露，目前成人營收約占玩具反斗城整體的八分之一，「而且還在快速成長」。出生率持續下探的趨勢下，品牌研判成人市場最終將可能超越兒童市場，這也解釋了為何門市內的「盲盒」比例激增，這不僅是為了應對生存考驗，更是品牌瞄準高消費力的大人市場，所做出的必然轉型。