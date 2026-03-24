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桃機中轉北美市占22.1％ 運研所指出：華盛頓、波士頓是潛力航點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
以2024年桃園機場有直飛的北美9個航點為例，來自東南亞經亞太各樞紐機場的轉運旅客多達982萬人次，其中桃園機場表現亮眼，市占率22.1％。聯合報系資料照
以2024年桃園機場有直飛的北美9個航點為例，來自東南亞經亞太各樞紐機場的轉運旅客多達982萬人次，其中桃園機場表現亮眼，市占率22.1％。聯合報系資料照

全球航空客運市場復甦，以2024年桃園機場有直飛的北美9個航點為例，來自東南亞經亞太各樞紐機場的轉運旅客多達982萬人次，其中桃園機場表現亮眼，市占率22.1％，僅次於韓國仁川機場（23.6％）。交通部運研所分析，主要競爭力來自於美西航點，美東市場則還有提升空間，像是華盛頓波士頓都是潛力航點，建議國籍航空持續布局美東。

運研所蒐整桃園、仁川、香港、東京成田、東京羽田等9個機場旅客資料，研析東南亞中轉前往北美9個航點轉運情形。運輸研究所主秘葉祖宏表示，2024年東南亞經亞太機場轉運至北美旅客達982萬人次，受惠於地理優勢、航班數量，桃園機場位居第2，其中，舊金山航線轉運量達76萬人次，遠高於其他機場。

運研所蒐整桃園、仁川、香港、東京成田、東京羽田、上海浦東等機場旅客移動路徑資料，研析東南亞經前述機場中轉前往洛杉磯、舊金山、安大略、西雅圖、芝加哥、休士頓、紐約、溫哥華、多倫多的轉運情形。

運輸研究所主秘葉祖宏表示，2024年東南亞經亞太機場轉運至北美旅客達982萬人次，受惠於地理優勢、航班數量，桃園機場位居第2，其中，舊金山航線轉運量達76萬人次，遠高於其他機場。

以各航線轉運旅客比例來看，轉運量前10大航線的轉運旅客比例幾乎皆超過7成，桃園機場往舊金山航線為74.7%，最高者為東京羽田往芝加哥航線93.8%。

葉祖宏指出，相較於其他亞太機場，桃園機場的舊金山航線極具有競爭優勢，洛杉磯、西雅圖航線也具有競爭力，但紐約航線則明顯落後，顯示桃園機場競爭力主要來自北美西岸市場，北美東岸市場則有提升空間。

葉祖宏表示，密集航網與航班為發展轉運機場基本要件，桃園機場的舊金山、洛杉磯航線已具相當競爭優勢，其他航線則有提升空間。

葉祖宏說，去年國籍航空開航達拉斯、鳳凰城等航線，長榮航空今年6月則要開航華盛頓，從其他亞太樞紐機場的表現來看，過去也發現美東地區的華盛頓、波士頓轉運量很大，都是潛力航點，認為國籍航空公司可加強布局、持續增闢航點及增加現有航班。

2024年亞太樞紐機場往北美九航點中轉量前十大航線。圖／運研所提供
2024年亞太樞紐機場往北美九航點中轉量前十大航線。圖／運研所提供

2024年亞太樞紐機場中轉至北美九航點市占情形。圖／運研所提供
2024年亞太樞紐機場中轉至北美九航點市占情形。圖／運研所提供

2024年東南亞經亞太樞紐機場轉運至北美九航點旅客量。圖／運研所提供
2024年東南亞經亞太樞紐機場轉運至北美九航點旅客量。圖／運研所提供

桃園機場 航線 東京 洛杉磯 華盛頓 東南亞 波士頓

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