台大醫院CT檢查爆滿需到金山、竹東 北榮採分流「這類病人」1周內檢查

近日，在Threads上流傳，台大醫院某門診貼出公告，電腦斷層（CT）檢查排程說明指出，因總院檢查排程較為緊繃，做總院、癌醫分院及北護分院名額已滿，檢查地點可能調整至金山分院、竹東分院，不便之處敬請見諒，不禁讓人疑惑，電腦斷層（CT）檢查須到金山、竹東。

對此，台北榮總副院長李偉強說，北榮多收治急重症患者，據去年統計，住院患者共13萬人次，其中約三分之一是癌症病人，而門診患者中約45%為重大傷病患者、15%是癌症病人，這些病人都是使用電腦斷層檢查的主要族群；以癌症病人來說，從確診、治療、追蹤等期間都需要電腦斷層檢查，因此，該院共有12台電腦斷層以符合患者需求。

李偉強說，該院針對電腦斷層檢查患者採分級制度，如病情嚴重的急診患者可利用急診室電腦斷層進行檢查，而門診患者若病情為疑似罹患癌症，因病情需要將安排於一周內檢查，若是追蹤或病情較不急患者，等待檢查時間約2至3周，且將平時白天檢查留給門診患者、晚上檢查給予住院患者，檢查排程更是從周一至周日，檢查時間至晚上10點，避免患者等待檢查時間過久。

面對電腦斷層檢查等待時間長，許多病人甚至願意自費提前檢查。李偉強說，北榮為公立醫院，相關檢查排程都是依病人病情的嚴重程度，而不是「誰有錢、誰先做」，必須維持病人檢查的公平性，這是北榮堅持的基本原則。

衛福部健保署台北業務組長李純馥說，針對每家醫院電腦斷層檢查量能，健保署均有監測，經民國113、114年分析，每家醫院檢查量能相差不多，但以台大醫院來說，該院有7台電腦斷層檢查設備，每一季檢驗約上萬件，相較全國醫學中心每季平均約5000件，高出一倍多，且在各醫學中心排名第一，顯見台大醫院病人數多，也導致電腦斷層檢查量高。

李純馥表示，經查近期未有收到民眾申訴台大醫院電腦斷層檢查相關情事，另經統計，該院114年整體電腦斷層檢查件數與113年持平，與台北區其他醫學中心趨勢一致。健保署經詢問台大醫院，台大回覆近期因預防保健擴大癌篩與醫療科技進步，致電腦斷層排檢案件增加，李說，目前已請台大務必提供病人最適切的安排，以不耽誤病程照護為原則。

李純馥說，隨著醫療科技進步，如機械手臂、標靶藥物等精準治療，在治療前後為確認病情或治療效果，均需要進行電腦斷層精準的檢查，也使得檢查量能持續上升，但當醫院內部檢查排程來不及消化時，且需求不斷增加，即有可能出現類似情形。