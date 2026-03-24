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三高年輕化 成人健檢下修至30歲

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

現代人生活忙碌，重油鹽、蔬果不足等飲食習慣不良，加上普遍缺乏運動，自認健康卻隱患重重，健康檢查才發現一堆赤字，甚至有不可逆的糖尿病、慢性腎衰竭。據統計，每年約有6.1萬人死於三高相關疾病，國健署呼籲，定期接受成人健康檢查，才能為自己的健康把關。

國健署長沈靜芬表示，許多人對健康風險自覺度偏低，衛福部「113年國人十大死因統計」，因三高問題造成的慢性病，一年就奪走約6.1萬條生命，占總死亡人數約30%。114年「健康促進統計年報」顯示，18歲以上國人高血壓、高血糖及高血脂的盛行率分別為30%、13%及31%，三高危害不容小覷。

國健署自114年1月1日起，免費成人預防保健服務年齡門檻從原先40歲下修至30歲，30至39歲青壯年族群每5年可享有1次免費健檢，另新增「尿酸」檢查項目，並強化三高、腎功能及健康風險管理、運動飲食衛教，預計約320萬人受惠。

國健署統計，114年成人預防保健篩檢人數共計264.5萬人，30至39歲受檢35萬人、40至64歲受檢104.7萬人、65歲以上受檢124.8萬人。國健署表示，民眾應善用「成人預防保健服務」，找出三高風險族群，落實早期發現、及早治療，並透過長期追蹤與數據分析，強化健康管理

沈靜芬提醒，三高初期不易察覺，定期檢查才可及早診斷治療，找出高危險族群並確實追蹤治療，有助於減少後續心血管疾病的發生。除了定期健檢，飲食應以少油、少鹽、少糖、高纖為原則，多攝取天然原型食物，以白開水取代含糖飲料。另外，每周達成150分鐘的中度身體活動，維持規律活動預防三高。

健康管理 飲食習慣 心血管疾病

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