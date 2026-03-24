健康你我他／壺鈴、瑜伽墊 自創健身武功

不久前，我從倉庫清出了一塊墊子，雖然不是標準的瑜伽墊，但對於我已足夠了。常聽到「瑜伽」這個詞，卻幾乎不曾接觸過，我隱約知道它是一個可以伸展筋骨，看似靜態卻高耗能的活動。因此，我試著在墊上任意舒展，進入微活動的燃脂狀態。

我做出了興趣，卻不知道還有哪些動作，於是我就一邊看著筆電螢幕的動作，一邊跟著「依樣畫葫蘆」。我只納悶，為何螢幕中的教練做起來神色輕鬆，而我光是動不到10分鐘就滿頭大汗，我告訴自己：「這代表運動有效喔。」也因為這份正向鼓勵，我已經持續練習快2個星期了。 我安慰自己，過年所吃的熱量，全部都煙消雲散囉。

慢慢地，我對自己愈來愈有信心，對於各種伸展及肌力動作也愈來愈有興趣，收集的相關影片也隨之增多。恰逢新的一年到來，我為自己立下一個目標，希望堅持至少3周以上，養成習慣，成為生活中的例行任務。

友人知道我有這個決心，特別送了一個「壺鈴」給我，鼓勵我除了墊上運動，也能增加不同類型的核心訓練。想不到在多重器材的協助下，我也可以自創一些讓自己流汗瘦身、健身的動作。如今，我可以慢慢放下筆電螢幕了，因為那些招式已經內化為我的肌肉記憶。

我為自己喝采，希望新的一年，真的能「馬」上減重，瘦身有成。