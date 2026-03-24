帛琉「苦瓜肝」病人 移植兒60%肝重生

來自帛琉的58歲米德莉因罹患原發性膽汁性膽管炎，4年來往返台灣及帛琉兩地醫療，但因病程惡化，已達到肝硬化嚴重度最高的C級，2年內存活率不到4成，只能接受肝臟移植。米德莉經轉診至馬偕醫院由肝移植團隊接手治療，歷時12小時手術，去年8月完成全台首例帛琉病人活體肝移植手術，今天將順利出院返回帛琉。

馬偕醫院昨天為米德莉舉辦出院歡送會，負責肝臟移植手術的馬偕醫院外科部副主任林俊昌說，米德莉病程已達重度肝硬化C級，肝臟不僅硬化，表面也如苦瓜一般凹凹凸凸，有如「苦瓜肝」，更合併嚴重腹水、食道靜脈曲張，一旦血管破裂，恐立即死亡，必須立即接受移植手術。

經與米德莉配對成功的捐贈者，是她33歲兒子恰德，因恰德是消防員，身體十分精實，捐贈沒有問題。母子於去年8月1日來台進行術前評估，同月21日進行肝臟移植手術，米德莉在全肝臟切除下，接受恰德60%的肝臟。

米德莉住院期間，醫院特別為母子安排隔壁病房，讓術後需隔離觀察的兩人可以互相打氣，她十分感謝醫院的貼心安排。米德莉在歡送會上微笑向大家揮手致意，對於歷經的過程與感謝以文字說明，術後經過一段時間的恢復，覺得「變強壯」了，不再擔心自己的老化，而是開始對「生活」充滿了期待。

林俊昌表示，原發性膽汁性膽管炎為慢性進行性自體免疫疾病，免疫細胞會破壞肝臟的小膽管，形成膽汁淤積、發炎，若病人對藥物治療反應不佳，最終將導致肝纖維化與肝硬化。依統計，患者病情惡化需肝臟移植者，占全台肝臟移植約1至2成。

林俊昌說，米德利手術時，因長期門脈高壓導致腹腔內側支循環異常發達，且代償性擴張，加上肝功能衰竭引發凝血因子合成障礙，使得術中極易發生大出血的高風險，致使移植手術更加困難，因此，術前團隊做好萬全的準備。手術耗時12小時，出血量達9950㏄，但術後併發感染與膽管狹窄，團隊以內視鏡置放膽管支架後，目前已順利恢復，將於今天回到帛琉。