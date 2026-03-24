簡志成 領身障手冊牙醫 站著幫人治療

「我的心臟裝有心臟節律器，還有7支心臟支架，特別能體會身障患者的需求。」領有極重度身心障礙手冊的牙醫師簡志成，最了解身障族群的需求，因而投入「在宅醫療」（居家醫療）。他更到教養院、愛心家園等近20家特教機構、醫療資源缺乏地區提供特殊牙醫照顧近30年，因此2019年榮獲第29屆醫療奉獻獎。

簡志成畢業於中山醫學院牙醫學系，1997年退伍後開始執業，2001年赴桃園開業至今。學生時代他曾參加學校的「口腔衛生推廣服務隊」，深入南投信義鄉、仁愛鄉等山區，看見城鄉醫療在口腔保健資源的巨大落差，當地連牙刷都未必充足，讓他萌生「這些人值得被照顧」的念頭。

助偏鄉身障 長年投入海外義診

「直到在桃園開業穩定後，開始關注弱勢族群。」簡志成說，2004、2005年健保推動醫療資源缺乏地區與身心障礙者巡迴醫療專案時，他即加入桃園牙醫師公會團隊，一路做到現在。除了偏鄉與身障服務，他長年投入海外義診，足跡遍及柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓等地，因此2019年、不到50歲獲得第29屆醫奉獎。

簡志成因先天心臟疾病而裝有心臟節律器及支架，讓他更能體會弱勢者求醫的不便，願意投入弱勢族群的牙醫照護。「同樣繳健保費，但不同族群實際獲得的醫療資源並不相同。」他認為，醫療平權從來不是口號，必須靠一點一滴的努力，補上資源的落差。

在居家與身障牙科照護中，簡志成重視「因人而異」。有些身障的孩子可能是溝通障礙，只要建立安全感，看牙時就能慢慢配合；對於怕痛或抗拒治療的孩子，他通常從洗牙、塗氟等不痛的處置開始，慢慢建立信任，再進一步安排其他治療。

簡志成甚至站著幫病人治療，有些腦性麻痺患者肌張力高，為了減少搬動與不必要的壓力，不能用一般牙科治療椅，而要直接在輪椅、推床或家長自備的特殊推椅上看診。身障孩子的家長知道他在治療過程不會傷害孩子，都十分放心，很感動醫師的所作所為。

簡志成執行居家牙醫照護。圖／簡志成提供

教育家屬 互相理解照護辛勞

除了病人的口腔照護，家屬教育也是重要一環。簡志成強調，身障孩子的家長如果沒有耐心幫忙刷牙、清潔，再多次的門診也難以維持治療成果，有些家庭因為長期照顧壓力產生衝突，但透過一起參與潔牙觀摩、互相理解照護的辛苦，家庭關係反而改善。

「真正令人擔心的，往往是『出不來、也沒人理』的個案。」簡志成說，有時帶著器材到府服務，但家屬不在，只剩看護在場，而有些需要侵入性治療的病人，因聯絡不到法定家屬簽署同意書而無法處置，算是白跑一趟。這些狀況都顯示，居家醫療不只是醫療問題，更牽涉家庭支持、社會制度與政府配套。

做該做的事 一半時間外展服務

「這項工作最困難的不只是看診，還有背後龐雜的制度與現實問題。」簡志成說，如果居家個案需要拔牙，到診所處理較安全，但病人需自費搭救護車，一趟2500元，這須由地方政府與長照系統共同補上，如利用復康巴士等。再如護理之家、老人之家、住宿型長照機構分屬不同主管機關，各自的補助、設備與合作模式都不同，常讓第一線醫師難以施力。

目前簡志成一半時間在診所看診，另一半時間是外展服務，照護行動不便、身障者或居家個案。他坦言，這樣的安排勢必壓縮診所門診與收入，但這是「該做的事」。這些年來，他持續參與政策討論，希望讓居家牙醫、醫療團等各項給付逐步調高。今年終於獲得健保署支持提升給付標準，並區分山地離島及醫療資源不足區給付，期望讓更多牙醫願意投入。

牙醫師簡志成。圖／簡志成提供

簡志成

年齡：55歲

現職：

牙醫師公會全聯會牙醫門診總額特殊需求醫療照護召集人、特殊需求者口腔照護委員會副主任委員

台灣特殊需求者口腔照護醫學會理事

中壢天晟醫院牙科部特殊需求科主任

大有牙醫診所牙醫師

學歷：中山醫學院牙醫學系

主要事蹟：偏鄉巡迴醫療、特殊需求者(身障牙科)

口腔照護：居家醫療、海外義診

執業時間：1997年