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壓力大…台美談判推手顏慧欣疑過勞離世 醫提醒注意慢性疲勞症候群

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣辭世，總統府發言人郭雅慧24日表示，賴清德總統聞訊深感哀痛與不捨，並向家屬致以最誠摯的慰問，盼節哀珍重。圖/聯合報系資料照片
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣辭世，總統府發言人郭雅慧24日表示，賴清德總統聞訊深感哀痛與不捨，並向家屬致以最誠摯的慰問，盼節哀珍重。圖/聯合報系資料照片

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因長期工作壓力大，身體不適離職後，驚傳離世，享年53歲。行政院長卓榮泰今天在備詢時表示，希望同仁們在工作量很大、壓力大的同時，保持身心健康。醫師提醒，工作壓力大、身體不適是「慢性疲勞症候群」高危險群，有時只是看是單純的「累」，卻是身體發出警訊。

精神科醫師楊聰財之前受訪表示，慢性疲勞症候群（Chronic Fatigue Syndrome, CFS）是一種複雜疾病，特徵是超過6個月的極度疲勞，且無法透過休息緩解，也沒有其他疾病可以解釋。

楊聰財說明，患者往往不只感到持續無力，還伴隨一連串身體與心理症狀，包括睡眠障礙、肌肉或關節疼痛、頭痛、喉嚨痛，甚至淋巴結腫大；在心理層面，則可能表現為專注力與記憶力下降、情緒低落、易怒，甚至引發焦慮或憂鬱。

楊聰財說，慢性疲勞最可怕的是形成惡性循環。許多人因為擔心表現下滑，不斷逼迫自己更加努力，卻忽略了身體已經亮起紅燈。隨著症狀惡化，學業或工作能力下降，帶來更大的挫折與焦慮，心理壓力反過來又加重疲勞感，使人陷入「愈努力愈累」的泥沼。如果沒有及早察覺並調整，身心狀態只會愈來愈差。

楊聰財建議，當懷疑自己出現慢性疲勞症狀時，最重要的第一步是尋求專業協助，由醫師評估，排除其他潛在疾病，並獲得正確的診斷與治療。在醫療協助之外，調整生活習慣同樣關鍵。

例如，建立規律作息，讓睡眠時間保持穩定；在身體許可範圍內進行輕度運動，像是散步或瑜伽，幫助舒緩緊繃；飲食上則應避免高糖高脂，改以均衡攝取蔬果、蛋白質與全穀物，讓身體獲得持續能量。同時，透過深呼吸、冥想或正念練習等方式放鬆心情，並學會為自己設下界線，停止過度要求與無止境的責任累積，給予自己真正休息的空間。

除了身體層面的調整，「心力」的維護更不容忽視。楊聰財解釋，心力可以理解為心理能量，當長期透支，會讓人失去動力，對任何事物都興趣缺缺，情緒容易陷入低潮，甚至連專注與思考能力都受到影響。唯有學會在需要時踩下煞車，並主動為身心充電，才能真正走出慢性疲勞的陰影，找回健康與生活的平衡。

顏慧欣 生活習慣 精神科醫師

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