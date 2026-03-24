台中水情即起轉綠燈 新竹維持減壓供水黃燈

繼新竹地區之後，中部水情也傳出吃緊訊號。經濟部水利署指出，考量依氣象署預報4月降雨偏少，5月梅雨不確定性高，除新竹地區已實施「減壓供水」黃燈，決議自即日起臺中地區水情燈號調整為「水情提醒」綠燈，以提醒民眾節水。

經濟部水利署24日召開災害緊急應變小組工作會議，針對各地區供水情勢進行通盤檢討。水利署說明，臺中地區的燈號調整，主要考量大安溪缺少足夠降雨導致流量偏低，鯉魚潭水庫蓄水率目前約三成，較近年同期偏少，為因應後續民生公共及農業用水需求，故提醒民眾加強節水。

水利署指出，已啟動大安溪及大甲溪水源聯合調度，優先利用大甲溪水源，並啟用臺中地區抗旱井，以及在不影響灌溉的前提下使用伏流水作為補充水源；此外，科學園區及產業園區持續自主節水7%，同時由農業部門透過輪灌與水門操作加強灌溉管理，共同節約用水。

針對新竹地區，水利署表示，已於3月12日實施自來水減壓供水，目前維持每日22時至隔日5點離峰時段減壓，原則不影響民生及產業用水。為減少寶山及寶二水庫出水，已實施多項配套措施，包含桃園石門及苗栗永和山水庫跨區調度、科學園區及產業園區自主節水7%，以及頭前溪農業系統性節水等，這些措施已有效減少水庫出水量，因此維持新竹減壓供水黃燈。

水利署強調，現階段已進入枯水期後段，後續梅雨季降雨仍具高度不確定性，必須審慎應對今年後半段的防旱工作。水利署將持續日日監看水情、每周召開會議滾動檢討應變作為，同時也呼籲社會各界及民眾加強節約用水，攜手度過枯水期挑戰。