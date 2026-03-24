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不肖醫美業者挑酒店小姐下手 醫美器材真偽難辨…食藥署曾揪逾百件違規

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署統計，2024年共攔截124件違規醫美器材，呼籲民眾尋求專業醫師、合格醫療院所，避免誤用不法醫材。本報資料照片
衛福部食藥署統計，2024年共攔截124件違規醫美器材，呼籲民眾尋求專業醫師、合格醫療院所，避免誤用不法醫材。本報資料照片

不肖醫美集團2023年起在全台多處設工作室，引進中國大陸仿冒的「索夫波」、「海芙音波」等器材治療患者，遭橋頭地檢署起訴。衛福部食藥署統計，2024年共攔截124件違規醫美器材，呼籲民眾尋求專業醫師、合格醫療院所，避免誤用不法醫材。皮膚科醫師則指出，這類仿冒品很難辨認，若使用不慎恐導致皮膚受損，呼籲民眾就診時要求當面打開包裝，以免受騙。

該醫美集團專門鎖定酒店小姐行銷，提供5折價攬客，介紹人可從中抽成，傳不法所得高達300萬。

食藥署指出，民眾如有治療皺紋、細紋需求，應選擇合格醫療院所，尋求專業醫師協助，接受具電波除皺、超音波拉提功能醫療器材等非侵入性皮膚治療時，應認明食藥署核准、取得許可證之醫療器材，並向一隻告知病史，經過評估後再行使用，電波除皺、超音波拉提設備屬第二級醫療器材，上市前均經過嚴謹把關才會發給許可證，民眾如有疑慮可上食藥署網站許可證資料庫查詢。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠指出，仿冒醫美器材辨認困難，電波拉提設備多需裝上「探頭」建議民眾要求在施作前查看完整包裝，在面前開封並確認雷射防偽標籤、條碼等，避免誤用非正規產品。

開業皮膚科醫師趙昭明指出，音波探頭容易造假，除水貨、仿冒貨充斥，也有不肖業者重複使用探頭，變更探頭設定等，讓民眾誤信是全新探頭，建議民眾拿手機掃描探頭上QR碼確認真偽，萬一不慎用到假貨，主要疑慮是能量可能「忽高忽低」，有可能使用後沒有效果，嚴重時更可能導致皮膚受損。

食藥署指出，依「醫療器材管理法」規定，業者應取得醫療器材許可證或登錄後，才能製造或輸入醫療器材，冒用其他合法醫療器材名稱、說明書、標籤，或意圖販售、供應未經核准擅自製造、輸入的醫療器材，依法最高可處3年以下有期徒刑，該署與海關、檢調單位合作，防堵違法醫療器材流通，呼籲民眾選擇合格醫療機構接受診療，以確保使用者安全。

食藥署 醫療器材

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