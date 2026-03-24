快訊

台鐵副站長翹班開車闖平交道「退休金沒了」 初估還要被求償900萬

川普5天暫緩令僅限能源設施！外媒爆料伊朗5類設施「美軍照打不誤」

員林百果山削臉虐殺案...吳嫌曾撞死人判刑11年 今年初才出獄又犯案

聽新聞
0:00 / 0:00

肺癌篩檢、心血管疾病追蹤全靠電腦斷層 專家：用量大各醫院多需等待

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，目前各家醫院裝設的CT設備，多為新型型號，具低劑量掃描功能，可執行肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，也可用於癌症、心血管疾病、腦中風等各身體部位疾病診斷，「運用範圍相當廣泛。」本報資料照片。
台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，目前各家醫院裝設的CT設備，多為新型型號，具低劑量掃描功能，可執行肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，也可用於癌症、心血管疾病、腦中風等各身體部位疾病診斷，「運用範圍相當廣泛。」本報資料照片。

近期台大醫院傳因電腦斷層（CT）檢查量能吃緊，部分病人需赴金山、竹東分院受檢。專家分析，CT應用層面廣，從癌症篩檢至疾病診斷都需使用，檢測人數多、各家醫院多需等待，不可能立即完成，以台大醫院而言，分流病人至分院受檢為權宜措施，且該院病人來自全台，居住基隆、新北病人分流至金山，新竹一帶病人分流至竹東，也是落實「分級醫療」。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，目前各家醫院裝設的CT設備，多為新型型號，具低劑量掃描功能，可執行肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，也可用於癌症、心血管疾病、腦中風等各身體部位疾病診斷，「運用範圍相當廣泛」，且隨人口老化，疾病診斷及篩檢需求增加，導致各家醫院CT排程緊湊，少有醫院能立即完成檢查。

洪子仁指出，以新光醫院為例，共設有3台CT設備，包括可同時分析結構性影像、功能性影像的正子CT檢測機具，其中一台設置在一樓，處理急診病患，據最新統計，針對不必施打顯影劑的病人，可在就診當天完成檢查，需施打顯影劑病人，雖不至於發生「塞車」情況，但仍需等待2至3日，台大醫院病人數量多，排程勢必較緊，適度分流病人，無非是以民眾就醫權利為中心的處置方式。

台大醫院外科部主任、肺癌手術權威陳晉興診間門外張貼公告，提醒病人因篩檢量能吃緊，部分病人需安排至金山、竹東分院受檢。洪子仁指出，針對LDCT檢測後，發現結節需定期追蹤病人，若在台大總院排程較久，採權宜措施安排病人至分院追蹤，以醫務管理角度而言，為可行方式，也是適度落實分級醫療的方式之一。

洪子仁指出，台大醫院病人來自全國各地，不少病人北上看診，導致病人數量多，「不可能在台大無限制擴充CT機台數量」，病人數量增加、機具保養期間，勢必需要調度措施，若依地緣關係分流，安排來自新北市南方、桃園市、新竹一帶病人，回到竹東醫院受檢追蹤，家住新北市北方、基隆等地病人，在金山分院追蹤，便可達到兼顧醫療品質，以病人為中心的分級醫療目標。

醫院 台大醫院 分級醫療 心血管疾病

延伸閱讀

獨／台大電腦斷層排程吃緊…部分病人赴金山分院受檢 院方研擬跨院轉檢

看病前先問AI已成就醫習慣？醫揭臨床觀察「這一點」…恐已是趨勢

健康名人堂／不要因噎廢食，LDCT不用懷璧其罪

醫療術語愈來愈多…民眾看診先問AI 增醫病關係緊張

相關新聞

台鐵副站長翹班開車闖平交道「退休金沒了」 初估還要被求償900萬

台鐵新埔車站蘇姓值班站長在執勤時間逕行開車離開，更違規闖行平交道，最後被記2大過並免職。台鐵公司今表示，盡管免職令已發布，蘇員昨也簽收，但未來30天內若有異議仍可向公務人員保障暨培訓委員會提起復審，打官司期間仍可領半薪；至於求償費用還在計算，初估設備加上車輛損壞約900萬。

獨／台大電腦斷層排程吃緊…部分病人赴金山分院受檢 院方研擬跨院轉檢

據傳，台大醫院電腦斷層（CT）檢查，近期排程至少要等半年，甚至已排至明年3月，有民眾近期至該院胸腔外科門診就診，發現診間外已掛上公告，提醒病人因CT排程緊繃，可能安排至新北市金山分院、新竹市北護分院受檢。台大院方指出，跨區影像學檢查行之多年，為紓解總院CT檢測壅塞情況，近期正研擬與友院合作「轉檢」，讓部分病人至地區醫院接受檢測。

鋒面接力來襲！北、東部濕涼到28日 31日中部以北再轉雨

氣象署表示，28日之前接連受到微弱鋒面及東北季風影響，北、東部偏濕涼，中南部影響不大；29、30日天氣回穩，31日又有鋒...

肺癌篩檢、心血管疾病追蹤全靠電腦斷層 專家：用量大各醫院多需等待

近期台大醫院傳因電腦斷層（CT）檢查量能吃緊，部分病人需赴金山、竹東分院受檢。專家分析，CT應用層面廣，從癌症篩檢至疾病診斷都需使用，檢測人數多、各家醫院多需等待，不可能立即完成，以台大醫院而言，分流病人至分院受檢為權宜措施，且該院病人來自全台，居住基隆、新北病人分流至金山，新竹一帶病人分流至竹東，也是落實「分級醫療」。

3/28 Earth Hour世界關燈日 統一超商號召全球永續夥伴逾1.5萬個據點響應

全球最大規模環保節能行動「Earth Hour世界關燈日」關燈活動將於3月28日登場，統一超商不僅是第5年參與，更連續3年取得世界自然基金會（WWF）官方授權擔任台灣區主辦單位，今年創新自主展開「關燈1+1小時」延長關閉門市招牌燈時數，邀請海內外企業永續夥伴與供應商一起「雙倍」響應，將於3月28日世界關燈日晚間8點30分至10點30分關閉門市招牌燈。

六都之冠 桃園結核病20年降幅近7成

今天是世界結核病日，依衛福部疾管署統計，桃園市結核病每10萬人口發生數，由2005年59.5人下降至2024年19.3人，降幅達67.6%且優於全國平均降幅63.9%。衛生局表示，將持續強化篩檢、診斷、治療及潛伏結核感染防治作為，朝2035消除結核病目標邁進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。