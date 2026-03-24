肺癌篩檢、心血管疾病追蹤全靠電腦斷層 專家：用量大各醫院多需等待

近期台大醫院傳因電腦斷層（CT）檢查量能吃緊，部分病人需赴金山、竹東分院受檢。專家分析，CT應用層面廣，從癌症篩檢至疾病診斷都需使用，檢測人數多、各家醫院多需等待，不可能立即完成，以台大醫院而言，分流病人至分院受檢為權宜措施，且該院病人來自全台，居住基隆、新北病人分流至金山，新竹一帶病人分流至竹東，也是落實「分級醫療」。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，目前各家醫院裝設的CT設備，多為新型型號，具低劑量掃描功能，可執行肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，也可用於癌症、心血管疾病、腦中風等各身體部位疾病診斷，「運用範圍相當廣泛」，且隨人口老化，疾病診斷及篩檢需求增加，導致各家醫院CT排程緊湊，少有醫院能立即完成檢查。

洪子仁指出，以新光醫院為例，共設有3台CT設備，包括可同時分析結構性影像、功能性影像的正子CT檢測機具，其中一台設置在一樓，處理急診病患，據最新統計，針對不必施打顯影劑的病人，可在就診當天完成檢查，需施打顯影劑病人，雖不至於發生「塞車」情況，但仍需等待2至3日，台大醫院病人數量多，排程勢必較緊，適度分流病人，無非是以民眾就醫權利為中心的處置方式。

台大醫院外科部主任、肺癌手術權威陳晉興診間門外張貼公告，提醒病人因篩檢量能吃緊，部分病人需安排至金山、竹東分院受檢。洪子仁指出，針對LDCT檢測後，發現結節需定期追蹤病人，若在台大總院排程較久，採權宜措施安排病人至分院追蹤，以醫務管理角度而言，為可行方式，也是適度落實分級醫療的方式之一。

洪子仁指出，台大醫院病人來自全國各地，不少病人北上看診，導致病人數量多，「不可能在台大無限制擴充CT機台數量」，病人數量增加、機具保養期間，勢必需要調度措施，若依地緣關係分流，安排來自新北市南方、桃園市、新竹一帶病人，回到竹東醫院受檢追蹤，家住新北市北方、基隆等地病人，在金山分院追蹤，便可達到兼顧醫療品質，以病人為中心的分級醫療目標。