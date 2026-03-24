3/28 Earth Hour世界關燈日 統一超商號召全球永續夥伴逾1.5萬個據點響應

全球最大規模環保節能行動「Earth Hour世界關燈日」關燈活動將於3月28日登場，統一超商不僅是第5年參與，更連續3年取得世界自然基金會（WWF）官方授權擔任台灣區主辦單位，今年創新自主展開「關燈1+1小時」延長關閉門市招牌燈時數，邀請海內外企業永續夥伴與供應商一起「雙倍」響應，將於3月28日世界關燈日晚間8點30分至10點30分關閉門市招牌燈。

今年邀集包括統一企業集團與關係企業逾30個品牌：統一企業、7-ELEVEN、康是美、夢時代、統一時代百貨（台北店／高雄店）、Dream Plaza、悠旅生活（星巴克）、聖德科斯、Semeur聖娜、COLD STONE、Mister Donut、21Plus等，還有合作企業、政府機關及公益團體等永續夥伴，總計共約540個品牌、逾1.5萬個據點聯合響應世界關燈日，再創歷年新高。

統一超商今年亦再度擴大規模邀請海外企業夥伴菲律賓7-ELEVEN，台、菲兩地7-ELEVEN共計突破萬間門市，打造「亞洲跨國連鎖超商最大規模關燈行動」，其中菲律賓7-ELEVEN門市逾4,500家門市共同響應，預計世界關燈日當晚將節省超過5,200度（kWh）電力，相當於減少約3千公斤的二氧化碳排放量。

●推動門市節能減碳策略 鼓勵從日常消費參與減碳

統一超商依循永續治理架構推動環境管理，將節能減碳視為營運管理之核心項目，長期推動門市節能設計專案，實施節能措施、汰換與使用節能設備、建置再生能源裝置等，提升門市能源使用效率，並制定「門市節能獎勵管理辦法」，2024年門市透過節能專案共約節省超過1.2億度電、減少逾6.1萬公噸碳排，相當於約1千萬戶家庭一日用電量。

除了積極倡議「Earth Hour世界關燈日」活動，自2024年6月起領先同業實施部分7-ELEVEN門市於凌晨限時關閉招牌燈政策，至今已有近3千家門市執行，累積已節省逾250萬度電、減少近125萬公斤碳排量。

此外，7-ELEVEN積極推動財政部雲端發票政策，並結合「uniopen會員載具抽獎」活動響應減碳。統一超商亦連續兩年獲商業周刊評比「碳競爭力100強」成為唯一入選的超商品牌，透過通路影響力，讓每位消費者從生活日常即可實踐節能減碳行動。

●7-ELEVEN展開全台最大減少光害環境教育行動

統一超商長期關注永續教育議題，今年亦將影響力延伸至7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台。4月1日起透過7-ELEVEN門市零錢捐攜手荒野保護協會、自然保育與環境資訊基金會，支持本地淺山動物生態與光害議題倡議，預計兩大環境團體全年度將舉辦超過1,200場的環境教育，線上線下估計可觸及逾600萬人次，帶領民眾關注全台淺山動物棲地與原生種動植物，更是全台最大規模的光害環境教育行動。

除了在家就可響應隨手關燈，3月29日前7-ELEVEN於桃園國立中央大學松果門市、台中后里泰安服務區北站、台南東山服務區3個商場舉辦「關燈互動裝置巡迴展」，民眾可透過現場互動裝置實際體驗關閉7-ELEVEN招牌燈，同時傳遞減少光害，保育本地淺山動物生態的永續議題。

3月28日起統一超商好鄰居文教基金會「閱讀永續好鄰居同樂會」開跑，以全新主題手掌繪本《歡迎光臨！淺山動物聊天室》，趣味引導孩子認識在地淺山動物生態與生物多樣性，並推出多語系版本，結合全台7-ELEVEN門市、學校與社區等推動永續共讀。

7-ELEVEN展開全台最大減少光害環境教育行動，攜手環境團體一起守護淺山動物生態。圖／統一超商提供

3月29日前7-ELEVEN於桃園國立中央大學松果門市、台中后里泰安服務區北站、台南東山服務區3個商場舉辦「關燈互動裝置巡迴展」。圖／統一超商提供