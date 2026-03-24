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流感疫情3周升2成 疾管署：B型流感占比近7成

中央社／ 台北24日電

衛生福利部疾病管制署今天表示，過去3周國內流感疫情上升約2成，主要受B型流感占比上升影響，目前B型占比已近7成，公費流感疫苗僅剩約5.7萬劑，提醒高風險族群打疫苗。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫情周報說明，國內近期疫情上升，3月15日至21日門急診就診計9萬5343人次，較前1周8萬9500人次上升6.5%。

社區流行之呼吸道病原體，李佳琳說明，以流感病毒為主，主要流行B型占69.6%，其次為A型H3N2占27.8%。3月17日至23日新增12例流感併發重症病例及4例死亡病例；本流感季累計591例重症，其中118例死亡，重症病例以65歲以上長者占60%及具慢性病史者占82%為多，82%未接種本季流感疫苗。

疾管署發言人林明誠表示，值得注意的是，流感疫情近3周疫情緩升，已上升2成左右，推測主要來是受到B型占比上升關係；不過仍預估不會進入流行期，也不會超過過年那1波。

林明誠提醒，全台公費流感疫苗僅剩5.7萬劑，年長者跟重症高風險族群仍要抓緊時間，趕快去打疫苗，以減低重症死亡風險。

國際疫情部分，疾管署表示，鄰近之日韓、中國及香港疫情均下降或低於基線值，其中香港流行A型H3N2，其餘流行B型，新加坡疫情持平。

流感病毒 疫情 流感疫苗 重症 疾管署

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