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福岡返台航班遇宵禁…虎航補貼住宿餐費 旅客：感受已盡力彌補

中央社／ 桃園機場24日電
台灣虎航原訂23日由福岡返台航班，因機場宵禁停飛，台灣虎航提供旅客定額補貼住宿費及餐食。聯合報系資料照
台灣虎航原訂23日由福岡返台航班，因機場宵禁停飛，台灣虎航提供旅客定額補貼住宿費及餐食。聯合報系資料照

台灣虎航原訂23日由福岡返台航班，因機場宵禁停飛，台灣虎航提供旅客定額補貼住宿費及餐食。旅客今天抵台表示，能感受航空公司已盡力彌補；也有旅客說，以後不會選廉航。

台灣虎航今天表示，昨天IT720自桃園出發至日本福岡航班，因落地時遭遇不穩定進場，於福岡機場執行重飛後，考量油量限制規定，故依照程序，轉降大阪關西機場進行加油後，再飛福岡；後續因機場宵禁，導致返台航班無法取得起飛許可。台灣虎航除致上歉意，也提供旅客定額補貼住宿費及餐食。

班機後續在今天下午3時許，搭載165名乘客返抵桃園國際機場。陳小姐受訪指出，雖然班機受到延誤，但對於虎航的處理，還可以接受，「畢竟就是廉航」，可感受到虎航解決問題的誠意；只是自己先前才在中東受戰爭影響滯留返台，2週內遭遇2次滯留，希望不要再發生了。

旅客蔡女士表示，原本被告知班機將延誤1、2個小時起飛，後來又因宵禁問題無法起飛，事情發生時，其實有些不滿意；但虎航提供餐費及住宿費的補貼，同時也為旅客規劃返台班機，可以感受到虎航已經盡力，後續如果票價可以接受，也不排斥再次搭乘虎航。

帶著長輩與小孩出遊的王小姐則說，由於登機時間一再改變，發放餐費時，機場餐廳都已關門，後因宵禁無法起飛，旅客完成相關手續離開機場時，已深夜12時，大家還要忙著找旅館，無法好好休息，上班、上學都受影響，難免不滿；雖然虎航提供餐費及住宿補助，但下次出國應該不會選廉航。

台灣虎航因班機調度，今天也有10航班異動，包含大阪關西、福島、名古屋、沖繩、岡山及普吉等航線，最長將延誤5個小時，提醒搭機旅客注意。

虎航 航空公司 宵禁 福岡 關西機場 航班

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