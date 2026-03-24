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鋒面接力來襲！北、東部濕涼到28日 31日中部以北再轉雨

中央社／ 台北24日電
氣象署表示，31日又有鋒面及東北季風南下，且水氣較盛，中部以北皆為有短暫陣雨的天氣。本報資料照片
氣象署表示，31日又有鋒面及東北季風南下，且水氣較盛，中部以北皆為有短暫陣雨的天氣。本報資料照片

氣象署表示，28日之前接連受到微弱鋒面東北季風影響，北、東部偏濕涼，中南部影響不大；29、30日天氣回穩，31日又有鋒面及東北季風南下，且水氣較盛，中部以北皆為有短暫陣雨的天氣。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天清晨至上午有一道微弱鋒面通過，接著東北季風增強、26日上半天東北季風影響，宜花地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區也有零星短暫陣雨。

張承傳指出，26日下半天東北季風略減弱，但27日又一道鋒面及東北季風再增強，水氣較多，北部、東半部地區及恆春半島局部短暫陣雨、中部地區及午後南部山區有零星短暫陣雨。

張承傳表示，28日東北季風影響、水氣減少，基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有局部短暫陣雨，台東、恆春半島及午後南部山區為零星短暫陣雨；29、30日東北季風減弱，天氣相對穩定。

張承傳提到，預估31日又有一道鋒面南下，且水氣較盛，中部以北、東北部普遍會有短暫陣雨，降雨情況可能持續至4月1日；但後期預報仍有變化，實際雨量仍待觀察。

張承傳說，未來一週接連幾道鋒面，以31日結構較佳、水氣較充足，降雨範圍較廣，預估對水情稍有挹注；4月之後仍然持續會有鋒面南下，氣象署會持續觀察。

氣溫方面，張承傳表示，接連幾波東北季風冷空氣都不強，各地低溫約攝氏18至21度，中南部高溫變化不大，約26至31度，南部近山區可能會達32、33度以上；北部、東北部在東北季風影響期間，高溫約20至25度，週末東北季風減弱，預估可回升至27、28度。

張承傳提醒，今晚至明天上午金馬地區、台中以北地區，26日晚至27日清晨馬祖地區、台中以北地區易有霧或低雲，影響能見度。

東北季風 鋒面

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