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環境部修正水汙許可審查辦法 重大違規將縮減許可效期與排放量

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今日修正發布「水汙染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」，本次修正針對情節重大的違規者，將縮短許可證展延效期不得超過3年，以及限縮廢水量及生產或服務規模等規定。圖／聯合報系資料照
環境部今日修正發布「水汙染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」，本次修正針對情節重大的違規者，將縮短許可證展延效期不得超過3年，以及限縮廢水量及生產或服務規模等規定。圖／聯合報系資料照

為強化水污染防治許可證管理，環境部今日修正發布「水汙染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」，本次修正針對情節重大的違規者，其許可審查有2個修正重點，包括增列縮短許可證展延效期不得超過3年，以及限縮廢水量及生產或服務規模等規定，以守護水體品質。

環境部說明，事業或汙水下水道的許可證有效期間為5年，許可有效期間內，如有違反「水汙染防治法」屬繞流排放、廢（汙）水處理設施功能與設備不足或未維持正常操作等重大違規者，規範限縮其許可有效期間不得超過3年，且展延後辦理變更者，有效期間不得重新起算。

環境部表示，針對河川汙染指數（RPI）偏高的受損水體，將加嚴該水體排放管理，如事業原廢汙水含與河川汙染指數相關的水質項目，且於許可有效期間內，有處理設施功能與設備不足，或繞流排放且有處理設施未正常操作等違反本法規定者，將限縮許可登記之廢汙水每日最大產生量及生產或服務規模至原核准量的80%以下，並自核准之日起3年內不得變更增加。

環境部強調，如業者的許可證經限縮展延效期或限縮核准廢汙水每日最大量及生產或服務規模後，於許可有效期間內未再有重大違規的情形，仍得恢復原展延5年效期以及生產或服務規模。

環境部

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