健保署長陳亮妤訪南投 肯定推動智慧健康照護

台鐵新埔車站蘇姓值班站長在執勤時間逕行開車離開，更違規闖行平交道，最後被記2大過並免職。台鐵公司今表示，盡管免職令已發布，蘇員昨也簽收，但未來30天內若有異議仍可向公務人員保障暨培訓委員會提起復審，打官司期間仍可領半薪；至於求償費用還在計算，初估設備加上車輛損壞約900萬。

2026-03-24 17:20