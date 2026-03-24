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健保署長陳亮妤訪南投 肯定推動智慧健康照護
衛生福利部中央健康保險署長陳亮妤今天與南投縣衛生局業務交流，陳亮妤說，縣府建置「智慧健康雲」，整合健康促進與醫療照護資訊，良好基礎與前瞻性有助提升健康管理效率。
推動智慧醫療與數位健康政策發展，陳亮妤下午到南投縣政府衛生局參訪，了解南投縣智慧健康照護領域推動成果，並交流政策、系統整合、未來合作方向，陳亮妤肯定南投縣政府推動高齡友善政策、提升醫療服務品質、建構智慧健康照護平台等方面展現成效。
陳亮妤說，南投縣獲高齡友善城市肯定，衛生福利部南投醫院也通過重度級急救責任醫院評鑑，展現地方醫療與健康治理成果，尤其南投建置「智慧健康雲」整合健康促進與醫療照護資訊，有助提升健康管理效率，讓民眾享有更完整、即時健康照護服務。
南投縣副縣長王瑞德出席時說，衛生局推動「以人為中心」核心理念，積極建置智慧健康雲，透過數位科技整合醫療院所、衛生所、社區據點，打造跨機構協作平台，提供遠距會診、健康量測、個案管理及AI輔助判讀等服務，讓偏鄉居民也有即時、便利、高品質照護。
南投縣衛生局長陳南松說，推動智慧健康雲至今展現12項具體成果，包含心房顫動篩檢、遠距視訊衛教、社區健康量測、整合性健康篩檢及AI輔助判讀，其中心房顫動篩檢自2022年起服務逾13萬人次，篩檢出1233名心血管疾病確診者，遠距視訊衛教2023年起服務逾18萬人次，社區血壓、血氧、血糖、體溫、體重健康量測累計逾253萬人次，並建立完整照護流程。
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