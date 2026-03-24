台鐵副站長翹班開車闖平交道「退休金沒了」 初估還要被求償900萬

台鐵新埔車站蘇姓值班站長在執勤時間逕行開車離開，更違規闖行平交道，最後被記2大過並免職。台鐵公司今表示，盡管免職令已發布，蘇員昨也簽收，但未來30天內若有異議仍可向公務人員保障暨培訓委員會提起復審，打官司期間仍可領半薪；至於求償費用還在計算，初估設備加上車輛損壞約900萬。

台鐵昨說明，公司於18日下午2時召開專案考成委員會，審議3月11日新埔站蘇姓值班站長早退及引發平交道事故一案。本案經委員會陳列調查結果，並依程序予以當事人陳述意見，由委員進行問答。歷經2小時10分後，委員會達成共識做出一次記兩大過予以免職之決議，並於20日核布懲處令。

依公務人員保障法相關規定，蘇員如有不服考成決議，得於收受本令之次日起30日內，繕具復審書經公司向公務人員保障暨培訓委員會提起復審。

另依交通事業人員考成條例第14條但書規定，考成應予免職人員，自確定之日起執行；本案蘇員，將於收受本免職令之次日起停職。

台鐵公司今表示，蘇員昨天已簽收免職令，就看30日內是否要提出異議，若要打官司的話，打官司期間依舊可領半薪。但由於被記過免職，因此並不會有退休金。

至於求償費用，台鐵表示，費用還在計算中，牽涉平交道設備、機務設備損壞，初估設備加上車輛損壞約900萬元，但還要等廠商報價。