獨／台大電腦斷層排程吃緊…部分病人赴金山分院受檢 院方研擬跨院轉檢

據傳，台大醫院電腦斷層（CT）檢查，近期排程至少要等半年，甚至已排至明年3月，有民眾近期至該院胸腔外科門診就診，發現診間外已掛上公告，提醒病人因CT排程緊繃，可能安排至新北市金山分院、新竹市北護分院受檢。台大院方指出，跨區影像學檢查行之多年，為紓解總院CT檢測壅塞情況，近期正研擬與友院合作「轉檢」，讓部分病人至地區醫院接受檢測。

台大醫院外科部主任、肺癌手術權威陳晉興診間門外，張貼一紙「門診公告」，說明因該院檢查排程緊繃，如台北市區的總院、癌醫分院、北護分院額滿，可能安排病人至金山分院、竹東分院受檢。對此，陳晉興指出，這並非常態情況，是為因應醫院臨時突發狀況進行調度，癌醫中心、北護分院還有檢查名額，近期院方正積極處理，很快就會將公告撤掉。

台大醫院醫務秘書陳彥元指出，該院CT檢查「有時塞得厲害，有時沒那麼嚴重」，且總院額滿時，建議病人至分院檢查的機制行之有年，目的是讓病人盡快完成檢查，但仍尊重病人意願，近期該院院長余忠仁密集與合作醫院討論「轉檢」可行性，加上今年5月健康大樓預計獲發使用執照，預計新增2台CT檢查設備，藉由多方面措施，盼解決影像學檢測壅塞問題。

台大醫院金山分院院長蔡兆勳指出，民眾信任台大，導致總院病人人數較多，院方盡力排程，連晚間10時小夜班也安排病人受檢，部分病人非例行追蹤，而是初步診斷懷疑罹癌機率大，須盡快接受CT檢查、無法久候，便會至分院受檢，體系內資訊系統互通，病人不必複製檢查結果給原主治醫師，雖通勤距離相對遠，但能達到「救急」效果，體系內醫院，均樂意彼此互助。

知情人士指出，台大醫院CT排程緊湊原因為放射師人力不足，導致檢查排程無法全開，影響服務量能。對此，陳彥元表示，CT檢測壅塞原因多元，與受檢需求、檢查量能均有關聯，近期院內放射師確實仍有缺額，為導致壅塞原因之一，院方仍尊重各職類醫療人員勞動權益，按照政府規定工時排班，同時大幅提升薪資，盼盡快補滿人力，也為健康大樓新設機台謀得足夠人力。

陳彥元指出，余忠仁院長近幾個月積極協調合作醫院，包括北市聯醫各分院，及健康台灣深耕計畫下合作的地區醫院等，除「轉診」病人外，也正討論「轉檢」制度，讓需要影像學檢查的病人，至其他醫院檢查後，再回醫院看診，不過，事涉健保給付分配，也要考量機器設備標準是否相服，及影像判讀如何進行等細節，仍在密集討論中。