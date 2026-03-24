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醫美詐騙集團低價誘客非法治療 衛福部：研議提供核定費用區間

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部醫事司副司長劉玉菁說，民眾勿相信太便宜的醫美宣傳，將研議各縣市衛生局提供核定收費項目與費用區間，納入美容醫學資訊查詢專區，供民眾參考。記者廖靜清／攝影
衛福部醫事司副司長劉玉菁說，民眾勿相信太便宜的醫美宣傳，將研議各縣市衛生局提供核定收費項目與費用區間，納入美容醫學資訊查詢專區，供民眾參考。記者廖靜清／攝影

橋頭地檢署偵辦彭姓工作室負責人涉嫌組醫美詐團，自中國大陸輸入仿冒冷凍融脂機等，後以介紹抽成或低於市價療程等方式行銷，並於新北、高雄及台北等地成立流動醫美工作室，不法獲利逾千萬元，經偵結依法起訴彭女等10人。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，勿信太便宜醫美，將研議整理各縣市核定收費項目與費用區間，供民眾參考。

劉玉菁說，面對醫美詐騙集團目前有三項措施，首先，衛福部食藥署已與海關、檢調及衛生局建立合作管道，將非法的藥品、醫材防堵在境外，若進入國內也盡量不要流通。其次，民眾若發現社團、社群等平台出現醫美招攬廣告，但卻沒有醫療機構名稱及地址、沒有執業醫師姓名，或表明用藥特別便宜等，一定要提高警覺，並向衛福部、地方衛生局檢舉。

衛福部也建立美容醫學資訊查詢專區，透明揭露相關資訊，讓大家可以很容易查找，專區裡有執行醫美的機構名稱、醫師姓名等都在上面。衛福部去年起針對美容醫學加強管理，並修改特管辦法，若有執行醫美處置或手術醫療機構都應向衛生局備考或登錄。彭姓主嫌將以密醫罪起訴，為依「醫師法」第28條，將處6個月到5年有期徒刑。

據衛福部統計，全國各縣市目前核准施行特訂美容醫學手術醫療機構家數，共有435家，其中前三名為，台北市151家、台中市89家、高雄市62家。劉玉菁說，各美容醫學手術醫療機構進行醫美療程前，須向地方衛生局申報收費標準，並由衛生局經成本分析與審查核定後，才能依此收費。目前醫療行為難有統一的「公定價」，但費用資訊須公開透明。

可是，醫美價格仍有長期不透明、各診所價差大等問題。劉玉菁說，將研議由各縣市衛生局提供的核定收費項目與費用區間，一起納入美容醫學資訊查詢專區，供民眾參考。

衛福部 衛生局 醫美 詐團

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