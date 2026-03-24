桃機具東南亞轉北美優勢 運研所建議拓展美東航線

交通部運研所今天指出，以亞太機場往北美機場數據來看，桃園機場在東南亞轉運北美市場具有優勢，但競爭力來自美西市場，美東市場仍有提升空間。

為了解疫後東南亞旅次經桃園、東京成田、東京羽田、香港、仁川、上海浦東等亞太機場中轉前往北美情形，交通部運輸研究所去年針對相關數據進行研究。

運研所研究員符玉梅今天在交通部例行記者會中表示，根據資料顯示，桃園機場往舊金山航線76萬轉運旅客量，居轉運旅客量前10大航線之首，遠高於東京羽田往洛杉磯航線。

符玉梅說，桃園機場在舊金山航線極具優勢，洛杉磯、西雅圖也有競爭力，紐約航線則與其他競爭對手有明顯差距，顯示桃機競爭力主要來自北美西岸市場，北美東岸市場則有提升空間。

運研所指出，建議未來持續增闢北美直飛航線，開拓及強化潛力航線經營，增加高需求航線的飛航班次以縮短旅客轉機時間，並加強與其他航空業者策略聯盟，吸引更多東南亞旅次，經桃園機場中轉北美，縮小與仁川機場差距，鞏固中轉北美市場的樞紐地位。