第2胎頻卡關？醫：4成不孕症夫妻與男性有關 精子品質影響成功率

明明第1胎順利，但許多夫妻會遇到第2胎卻遲遲懷不上，醫師分析這是「解析次發性不孕」，不僅年齡因素，約3至4成不孕症夫妻與男性有關，精子品質波動同樣影響第2胎成功率。

隨著生育年齡延後，即便是曾有成功生育史的夫妻，仍可能因卵巢早衰或配偶精子品質波動而陷入困境，開業生殖中心醫師吳成玄今天透過新聞稿解釋「次發性不孕（Secondary infertility）」，最常見的原因是年齡增長。

根據美國婦產科學會（ACOG）的定義，生產年齡超過35歲即屬於高齡產婦，根據內政部公布，台灣生首胎年齡平均31.65歲，逾3成新生兒來自35歲以上高齡產婦。吳成玄說，女性卵巢功能在35歲後會出現明顯的質與量下滑，卵子染色體異常率隨之增高。

此外，生產後的生理變化也不容忽視，吳成玄說，部分女性在首胎與二胎之間可能出現子宮內膜瘜肉、子宮肌瘤或子宮沾黏等問題。這些「後天」產生的障礙，會直接干擾胚胎著床環境，導致即便首胎順利，二胎仍需仰賴子宮鏡手術等醫療介入方能解決。

不孕症與男性關聯也不容忽視，吳成玄表示，在不孕症夫妻中，約3至4成與男性因素有關，寡精症與生活形態的隱形干擾。「寡精症」意指每毫升精液精子數低於1500萬個，成因複雜，長期累積生活壓力、熬夜、抽菸、肥胖或精索靜脈曲張，都可能讓生育能力短時間顯著下滑。

吳成玄分享，曾遇過1名39歲女性多年前遠嫁以色列，婚後夫妻順利迎來大寶，但計畫二胎時，嘗試3次人工授精皆失敗。夫妻倆回到台灣接受進一步評估，檢查發現，太太的卵巢庫存量（AMH）已降至1.7，顯示卵巢功能隨年齡出現衰退。

吳成玄說，來求診的先生經精液分析也診斷出「寡精症」。考量其年齡與生理條件後，醫師建議改採試管嬰兒療程，以提高懷孕機率。經過一番努力，終於順利懷孕並平安產下1名男寶寶。

吳成玄提醒，如果夫妻嘗試懷孕1年以上仍未成功，或女性年齡超過35歲、備孕半年仍未懷孕，建議及早尋求專業評估。透過完整檢查，包括卵巢功能、精液分析與子宮環境評估，依照個別情況選擇適合的治療方式。