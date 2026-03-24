快訊

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

無差別攻擊！伊朗亂炸鄰國惹火波灣 美媒曝中東2國「快要參戰」有新動作

聽新聞
0:00 / 0:00

第2胎頻卡關？醫：4成不孕症夫妻與男性有關 精子品質影響成功率

中央社／ 台北24日電
許多夫妻會遇到第2胎卻遲遲懷不上，醫師分析這是「解析次發性不孕」，不僅年齡因素，約3至4成不孕症夫妻與男性有關，示意圖。圖／AI生成
許多夫妻會遇到第2胎卻遲遲懷不上，醫師分析這是「解析次發性不孕」，不僅年齡因素，約3至4成不孕症夫妻與男性有關，示意圖。圖／AI生成

明明第1胎順利，但許多夫妻會遇到第2胎卻遲遲懷不上，醫師分析這是「解析次發性不孕」，不僅年齡因素，約3至4成不孕症夫妻與男性有關，精子品質波動同樣影響第2胎成功率。

隨著生育年齡延後，即便是曾有成功生育史的夫妻，仍可能因卵巢早衰或配偶精子品質波動而陷入困境，開業生殖中心醫師吳成玄今天透過新聞稿解釋「次發性不孕（Secondary infertility）」，最常見的原因是年齡增長。

根據美國婦產科學會（ACOG）的定義，生產年齡超過35歲即屬於高齡產婦，根據內政部公布，台灣生首胎年齡平均31.65歲，逾3成新生兒來自35歲以上高齡產婦。吳成玄說，女性卵巢功能在35歲後會出現明顯的質與量下滑，卵子染色體異常率隨之增高。

此外，生產後的生理變化也不容忽視，吳成玄說，部分女性在首胎與二胎之間可能出現子宮內膜瘜肉、子宮肌瘤或子宮沾黏等問題。這些「後天」產生的障礙，會直接干擾胚胎著床環境，導致即便首胎順利，二胎仍需仰賴子宮鏡手術等醫療介入方能解決。

不孕症與男性關聯也不容忽視，吳成玄表示，在不孕症夫妻中，約3至4成與男性因素有關，寡精症與生活形態的隱形干擾。「寡精症」意指每毫升精液精子數低於1500萬個，成因複雜，長期累積生活壓力、熬夜、抽菸、肥胖或精索靜脈曲張，都可能讓生育能力短時間顯著下滑。

吳成玄分享，曾遇過1名39歲女性多年前遠嫁以色列，婚後夫妻順利迎來大寶，但計畫二胎時，嘗試3次人工授精皆失敗。夫妻倆回到台灣接受進一步評估，檢查發現，太太的卵巢庫存量（AMH）已降至1.7，顯示卵巢功能隨年齡出現衰退。

吳成玄說，來求診的先生經精液分析也診斷出「寡精症」。考量其年齡與生理條件後，醫師建議改採試管嬰兒療程，以提高懷孕機率。經過一番努力，終於順利懷孕並平安產下1名男寶寶。

吳成玄提醒，如果夫妻嘗試懷孕1年以上仍未成功，或女性年齡超過35歲、備孕半年仍未懷孕，建議及早尋求專業評估。透過完整檢查，包括卵巢功能、精液分析與子宮環境評估，依照個別情況選擇適合的治療方式。

不孕症 子宮肌瘤 男性 夫妻 年齡

延伸閱讀

熟男頻尿夜尿！醫籲小心攝護腺肥大 拖延不檢查恐傷腎

不必每顆卵都「打針」：HBA精準分流 讓試管更省、更溫柔

懷孕大出血！臥床安胎驚見嬰兒有多指症 媽媽這樣說讓醫生動容

原來當媽媽是許多家庭最圓滿的一刻！調查顯示：試管順利生產，比中樂透500萬、免費環遊世界、買人生第一棟房更幸福

相關新聞

「外傭新制是有錢人特權」34民團批犧牲本國勞工 喊話立即撤回

照顧工作不該是權貴階級的廉價服務。行政院上周宣布將放寬外籍幫傭申請資格。婦團、勞團、移工、托育與教保等34個民間團體今聲明，譴責賴清德總統以「釋放婦女勞動力」為由強推，勞動部則以「協助勞工兼顧家庭與工作」粉飾，作為擴大剝削移工、犧牲本國照顧人員就業的「遮羞布」，此舉無疑是最無恥的政治消費，呼籲未完成「性別與人權影響評估」前，行政院應立即撤回政策。

阿里山櫻王領軍花季 本周這兩天是最佳賞花期

阿里山花季進入高峰，林業及自然保育署嘉義分署阿里山工作站技士蕭明學表示，受氣候影響，今年花期較往年晚約一周，但花況優於去年。目前園區內「櫻王」染井吉野櫻已進入盛開期，本周末（3月28日、29日）將是最佳觀賞時間。

一圖看今天西半部霾害多嚴重 環境部：3大地區減少戶外活動

西半部空氣髒，霾害嚴重。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天環境吹東南風，西半部剛好位於背風面，整體風速微弱，大氣擴散條件相當差，導致汙染物容易累積，不易散去。󠀠󠀠

喝3口整天不餓！她驚這款綠茶像「瘦瘦針」 醫揭真相：腸胃有錯覺

近年「瘦瘦針」話題帶動減重風潮，不少人也開始關注能抑制食慾的飲品。近日有網友分享，自己只喝了幾口每朝綠茶，竟一整天幾乎沒有食慾，甚至連水都不想喝，忍不住直呼「這是喝的瘦瘦針嗎？」貼文曝光後引發熱議，也釣出醫師解答原因。

醫美詐騙集團低價誘客非法治療 衛福部：研議提供核定費用區間

橋頭地檢署偵辦彭姓工作室負責人涉嫌組醫美詐團，自中國大陸輸入仿冒冷凍融脂機等，後以介紹抽成或低於市價療程等方式行銷，並於新北、高雄及台北等地成立流動醫美工作室，不法獲利逾千萬元，經偵結依法起訴彭女等10人。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，勿信太便宜醫美，將研議整理各縣市核定收費項目與費用區間，供民眾參考。

第2胎頻卡關？醫：4成不孕症夫妻與男性有關 精子品質影響成功率

明明第1胎順利，但許多夫妻會遇到第2胎卻遲遲懷不上，醫師分析這是「解析次發性不孕」，不僅年齡因素，約3至4成不孕症夫妻與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。